Parece que a los estudios de cine ya les gustó eso de enfrentar sus películas, pues en 2026 tendremos la pelea de Gatto vs. Spider-Man en la taquilla.

Sony anunció un cambio de último minuto en la fecha de estreno de la nueva película animada de Miles Morales, por eso ahora es que tendremos Gatto vs. Spider-Man.

Gatto vs. Spider-Man se enfrentarán el mismo día en la taquilla

Lo de Gatto vs. Spider-Man se debe a que Sony y Marvel anunciaron de manera inesperada que el final de la trilogía de Miles Morales ahora se estrenará el 18 de junio de 2027.

Siendo esta la fecha de estreno programada para la nueva película de Pixar, de ahí que ahora se hable de Gatto vs. Spider-Man en taquilla.

Lo curioso del caso es que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse estaba programada para estrenarse el 25 de junio de 2027, es decir, una semana después de Gatto.

No solo eso, se eligió una semana bastante complicada, con solo por el estreno de la película de Pixar, también porque llegará después de Cómo entrenar a tu dragón 2.

Es decir que el Hombre Araña peleará en la taquilla también con la nueva aventura live action de Chimuelo e Hipo.

Gatto vs. Spider-Man podría ya tener un claro ganador

Analistas consideran que la movida de Gatto vs. Spider-Man es algo muy valiente por parte de Sony, demostrando también que le tienen mucha confianza a su producto.

Pues desde este momento ya se piensa que la taquilla favorecerá a Miles Morales en la pelea de Gatto vs. Spider-Man.

Esto debido a que Pixar no pasa por un buen momento, mientras que las animaciones de Sony son de lo más destacado, sobre todo las basadas en Spider-Man.

Sin olvidar que Gatto ha sido señalada de ser un plagio de Flow, mientras que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse es una de las más esperadas de los últimos años.

Habrá que ver si la tendencia se mantiene hasta el 2027 que se estrenan los filmes.