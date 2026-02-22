La nueva película Spider-Man: Brand New Day marcará un reinicio narrativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, con un salto temporal de cuatro años tras los eventos de No Way Home.

En esta historia, Peter Parker enfrenta un nuevo comienzo después de sacrificar su identidad para salvar el multiverso.

Inspirada en el arco homónimo de los cómics, la cinta mostrará una evolución significativa del héroe y la llegada de nuevos villanos. El estreno está programado para el 31 de julio de 2026.

Esto significa Brand New Day para la cronología de Spider-Man

Brand New Day para la cronología de Spider-Man significa una especie de reinicio narrativo tanto en los cómics como en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En la película Spider-Man: Brand New Day tendremos un salto temporal de 4 años tras los eventos de No Way Home.

Recordemos que en la cinta protagonizada por Tom Holland, Peter salva el multiverso sacrificando su identidad al pedirle a Doctor Strange que todo el mundo lo olvide, incluido sus seres queridos.

Dicha situación pone a Spider-Man ante un nuevo comienzo en su faceta como héroe.

En el caso de los cómics Brand New Day es la historia, que ocurre en la Tierra-616, donde Peter Parker regresa a luchar como Spider-Man luego de Guerra Civil y el arco One More Day.

Por lo que la nueva cinta del Hombre Araña nos presentará una evolución significativa para el querido personaje.

Filtran sinopsis de la película Spider-Man: Brand New Day

La sinopsis de la película Spider-Man: Brand New Day habría sido filtrada por un descuido de Peguin Random House en su sitio web.

Esto porque la compañía publicó el libro con artes conceptuales titulado “Spider-Man: Brand New Day – The Art Of The Movie” con un resumen de lo que sería la trama de la película:

“Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro simpático héroe del barrio. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera manteniendo la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que nunca. Para afrontar lo que se avecina, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado.” Sinopsis Spider-Man

La filtración confirmaría el camino que tomaría Peter Parker en el UCM donde se espera que aparezcan nuevos villanos.

Spider-Man: Brand New Day llegará a salas de cine hasta el próximo 31 de julio 2026.