Se reveló que Spider-Man: Brand New Day adelantará dos días su estreno en cines.

Los fans de Spider-Man han sido sorprendidos, ya que la nueva película con Tom Holland tendrá un reajuste en su lanzamiento.

Confirman que Spider-Man: Brand New Day adelanta dos días su estreno en cines

Spider-Man: Brand New Day cambió su fecha de estreno, ahora se verá en cines el miércoles 29 de julio.

Originalmente la cinta estaba programada para su lanzamiento el viernes 31 de julio, sin embargo, la exhibición se anticipó dos días.

De acuerdo reportes, el estrenó adelantado de Spider-Man: Un Nuevo Día será en Europa y algunos mercados seleccionados .

Aunque no se han revelado las razones detrás del cambio, todo apunta a una estrategia para:

Buscar asegurar la disponibilidad de pantallas IMAX previo al estreno de otros blockbusters

Intentar maximizar la recaudación en taquilla y esquivar otras películas que llegan a finales del verano

Spider-Man: Brand New Day adelanta dos días su estreno en cines (@sonypictures_es / X)

En México, el sitio web de Sony Pictures mantiene el jueves 30 de julio como el día para ver a Peter Parker en pantalla.

Estados Unidos, por su parte, también conservaría la fecha original de estreno de la cinta del Hombre Araña.

Spider-Man: Brand New Day adelanta dos días su estreno en cines (Especial)

Spider-Man: Brand New Day es una de las apuestas más fuertes para la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

La cinta estelarizada por Tom Holland y dirigida por Destin Cretton, nos presenta al Hombre Araña cuatro años después del caos multiversal de No Way Home.

Un solitario Peter Parker, que combate a tiempo completo el crimen de Nueva York, tendrá que luchar con una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.