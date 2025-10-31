Tal parece que el público sí está apoyando a Soy Frankelda, pues ha tenido un empuje en taquilla en su segunda semana en la cartelera de México.

Pues a diferencia de lo normal, Soy Frankelda tuvo una mejora en su taquilla comparado con su día de estreno; lo normal es que las películas bajen en su segunda semana.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Soy Frankelda logra los $20 millones de pesos iniciando su segunda semana

De acuerdo con en analista Edgar Apanco, iniciando su segunda semana en cartelera de México, Soy Frankelda ya superó los $20 millones de pesos en taquilla.

Lo más impresionante es que Soy Frankelda tuvo un impulso del 20% en su recaudación con respecto a su día de estreno, algo pocas veces visto.

Con esto la película de Cinema Fantasma ya consiguió 300 mil espectadores y apunta para seguir sumando en su segundo fin de semana.

Si bien aún se duda que pueda llegar a los 100 millones de pesos, las proyecciones de taquilla subieron bastante, por lo que la película podría ser un éxito inesperado en el país.

No obstante, al no tener el presupuesto exacto de la película, todo se queda en la mera especulación de momento.

Soy Frankelda podría ser la segunda película mexicana más taquillera del 2025

De momento Soy Frankelda está dentro del Top 5 de películas mexicanas más taquilleras del 2025; si mantiene si paso podría llegar al segundo lugar.

Actualmente Que Huevos, Sofía está en la segunda posición con 45 millones de pesos; puesto que podría ser arrebatado por Soy Frankelda.

El Día de Muertos y Halloween podrían potenciar los números de la película animada mexicana, contando con una gran segunda semana en cartelera.

Más si tomamos en cuenta que no hubo estrenos fuertes a finales de octubre de 2025; lo cual la ayudaría bastante.

Lo único que puede parar a Cinema Fantasma en este momento el estreno K-Pop Demon Hunters en cines de México, la cual podría quitarle pantallas y audiencia.