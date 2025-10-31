Soy Frankelda está siendo todo un suceso en la cartelera de México; sin embargo, frente de sí tiene su reto más grande en su segundo fin de semana con Las guerreras K-Pop.

Cinemex y Cinépolis anunciaron que tendrán funciones de Las guerreras K-Pop, lo cual podría afectar la recaudación de Soy Frankelda en su segundo fin de semana.

Frankelda (Max)

Soy Frankelda vs Las guerreras K-Pop por la taquilla de México

De acuerdo con Cinemex y Cinépolis, habrá funciones de Las guerreras K-Pop del 31 de octubre al 2 de noviembre, mientras Soy Frankelda sigue en cartelera.

Aunque Las guerreras K-Pop ya tiene varios meses en Netflix, mucha gente sigue yendo al cine a verla en los estrenos limitados, lo cual pegaría con las intenciones de Soy Frankelda.

Tanto la obra de Netflix, como la de Cinema Fantasma, son películas animadas que apuntan a un público infantil principalmente, de ahí que estén “enfrentadas”.

Además que tanto la película mexicana, como la producción de Estados Unidos tienen cierta temática de Halloween/Día de Muertos, lo cual hace más grande la pelea.

Sin olvidar que las pantallas sacrificadas podrían ser las de Soy Frankelda, dado que es la película de “cartelera baja” que está actualmente en Cinemex y Cinépolis.

Las guerreras K-Pop (Cinemex)

Soy Frankelda logró resistir a Chainsaw Man

El estreno comercial de Soy Frankelda no ha sido fácil, pues además de Las guerreras K-Pop, en su primer fin de semana la película tuvo enfrente a Chainsaw Man.

Si bien no le ganó, Soy Frankelda resistió muy bien el estreno del anime, consiguiendo hasta el momento 20 millones de pesos en la taquilla nacional.

Aunque los géneros son diferentes, así como el público (Chainsaw Man es para mayores de 18 años), es un buen antecedente para la obra de Cinema Fantasma.

Por lo pronto las apuestas son reservadas con ambas películas, será hasta mediados de la primera semana de noviembre que se sabrá la recaudación de cada una de estas.