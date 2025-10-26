El último fin de semana de octubre de 2025 nos ha dado un hito interesante, pues la animación vuelve a dominar la taquilla; es el anime lo que logra hacerse del primer lugar con Chainsaw Man.

En México, aunque no llega al primer lugar, Soy Frankelda tiene un arranque interesante; mientras que Una Batalla Tras Otra se despide siendo un fracaso en todo el mundo.

Chainsaw Man: El Arco de Reze es primer lugar en taquilla en todo el mundo

Siguiendo el camino de Demon Slayer: Castillo Infinito, Chainsaw Man: El Arco de Reze toma el primer lugar en taquilla con 1.9 mil millones de pesos en todo el mundo.

El presupuesto de Chainsaw Man: El Arco de Reze no ha sido revelado; sin embargo, dado que Demon Slayer: Castillo Infinito costó 369 millones de pesos, se estima que “El Chico Motosierra”, tuvo un costo similar.

Esto indica que el anime ya es un éxito en todo el mundo; aunque no llegará a la locura de Tanjiro y compañía, se espera que tenga un buen desempeño, tomando en cuenta que no hay competencia hasta la llegada de Predator: Badlands.

Por lo que tiene unas dos semanas para hacer más ingresos en taquilla, algo que hasta hace unos años era impensable para un anime.

Chainsaw Man (Crunchyroll )

Soy Frankelda tiene un buen arranque en México, aunque no supera a Chainsaw Man

En algo que pocas veces pasa en la industria local, México tuvo su propio estreno fuerte con Soy Frankelda, la cual apunta a un primer fin de semana de 10 millones de pesos; aunque no es suficiente para ganarle a Chainsaw Man.

Hasta donde se ha reportado, Chainsaw Man es el primer lugar en México con una taquilla que no ha sido revelada; Soy Frankelda entró al top 5 de este fin de semana.

La película animada mexicana está teniendo una buena recepción entre el público en general, sin ser un fenómeno ha captado la atención de la gente. Con la llegada del Día de Muertos, es posible que sus números se vean potenciados.

Si bien no se ha revelado su presupuesto, si mantiene este ritmo, es posible que se convierta en la primera película animada mexicana independiente en tener una buena taquilla en mucho tiempo.

Soy Frankelda (Warner Bros.)

Chainsaw Man le da el adiós a Una Batalla Tras Otra

Quien se despide esta semana es Una Batalla Tras Otra, la cual fue sepultada por Chainsaw Man, pues al final solo logró 3.3 mil millones de pesos.

Aunque es más que Chainsaw Man, lo malo de Una Batalla Tras Otra es que costó 3.2 mil millones de pesos, lo que significa que no generó ganancias para Warner Bros., que es el estudio detrás de la película.

El filme de Paul Thomas Anderson necesitaba alrededor de 10 mil millones de pesos para ser un éxito, algo que ya no logrará en este momento.

Curiosamente, a pesar de este fracaso, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio se trata de una de las de mejor rendimiento en taquilla para el director.