Soy Frankelda por fin ya está en cines de México, siendo la primera producción en stop motion del país en lograr esto, destacando por su animación y gran elenco de voces.

Si quedaste fascinado o fascinada por actores y actrices de voz de Soy Frankelda, aquí te daremos todos los detalles acerca del elenco.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Elenco de voces de Soy Frankelda

Soy Frankelda tiene uno de los elencos de voces más completos, con actores y actrices consagradas dentro del ramo. Aquí te dejamos toda la información:

Mireya Mendoza, de 43 años de edad, como Frankelda

Arturo Mercado Jr., de 50 años de edad, como Herneval

Karla Falcón, de 42 años de edad, como Aluxastli

Laura Torres, de 58 años de edad, como Chupasangre

Luis Leonardo Suárez, de 38 años de edad, como Procustes

Carlos Segundo, de 69 años de edad, como Ceimuth

Roy Ambriz, de 35 años de edad, como Dubium

Arturo Ambriz, de 37 años de edad, como Timet

Gaby Cárdenas, de 63 años de edad, como Veritena

Alejandro Orozco, de 30 años de edad, como Augusto Damastes

Antonio Badía, de 43 años de edad, como Otovejuno

Jesse Conde, de 73 años de edad, como Editor Damastes

Assira Abbate, de 31 años de edad, como Tochina

Blas García, de 83 años de edad, como Don Isidro el Panteonero

Beto Castillo, de 52 años de edad, como Ficturo

Zamir Tabla como Momo el Gnomo

Clío Ambriz Melis como Chronus Dilc

Sergio Carranza como El Coco

Magda Giner, de 78 años de edad, como Totolina

Mireya Mendoza, de 43 años de edad, como Sirena

Habana Zoé, de 12 años de edad, como Frankelda de niña

Juanpi Monterrubio, de 14 años de edad, como Herneval de niño

Soy Frankelda trajo de regreso al elenco de voces de la serie de HBO Max

Algo interesante de Soy Frankelda es que a pesar de ser un proyecto de mayor impacto, respetó y trajo de regreso a todo el elenco de la serie de HBO Max.

Recordemos que Soy Frankelda es una extensión de la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda, la cual ya contaba con voces para los personajes principales.

Cinema Fantasma trabajó con ese mismo elenco para la película, agregando voces extra para los personajes que no se vieron en la serie animada.

Demostrando que fue un proyecto conjunto que involucró a todas las partes que estuvieron relacionadas con la, ahora franquicia, de Frankelda.