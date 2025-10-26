Soy Frankelda por fin ya está en cines de México, siendo la primera producción en stop motion del país en lograr esto, destacando por su animación y gran elenco de voces.
Si quedaste fascinado o fascinada por actores y actrices de voz de Soy Frankelda, aquí te daremos todos los detalles acerca del elenco.
Elenco de voces de Soy Frankelda
Soy Frankelda tiene uno de los elencos de voces más completos, con actores y actrices consagradas dentro del ramo. Aquí te dejamos toda la información:
- Mireya Mendoza, de 43 años de edad, como Frankelda
- Arturo Mercado Jr., de 50 años de edad, como Herneval
- Karla Falcón, de 42 años de edad, como Aluxastli
- Laura Torres, de 58 años de edad, como Chupasangre
- Luis Leonardo Suárez, de 38 años de edad, como Procustes
- Carlos Segundo, de 69 años de edad, como Ceimuth
- Roy Ambriz, de 35 años de edad, como Dubium
- Arturo Ambriz, de 37 años de edad, como Timet
- Gaby Cárdenas, de 63 años de edad, como Veritena
- Alejandro Orozco, de 30 años de edad, como Augusto Damastes
- Antonio Badía, de 43 años de edad, como Otovejuno
- Jesse Conde, de 73 años de edad, como Editor Damastes
- Assira Abbate, de 31 años de edad, como Tochina
- Blas García, de 83 años de edad, como Don Isidro el Panteonero
- Beto Castillo, de 52 años de edad, como Ficturo
- Zamir Tabla como Momo el Gnomo
- Clío Ambriz Melis como Chronus Dilc
- Sergio Carranza como El Coco
- Magda Giner, de 78 años de edad, como Totolina
- Mireya Mendoza, de 43 años de edad, como Sirena
- Habana Zoé, de 12 años de edad, como Frankelda de niña
- Juanpi Monterrubio, de 14 años de edad, como Herneval de niño
Soy Frankelda trajo de regreso al elenco de voces de la serie de HBO Max
Algo interesante de Soy Frankelda es que a pesar de ser un proyecto de mayor impacto, respetó y trajo de regreso a todo el elenco de la serie de HBO Max.
Recordemos que Soy Frankelda es una extensión de la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda, la cual ya contaba con voces para los personajes principales.
Cinema Fantasma trabajó con ese mismo elenco para la película, agregando voces extra para los personajes que no se vieron en la serie animada.
Demostrando que fue un proyecto conjunto que involucró a todas las partes que estuvieron relacionadas con la, ahora franquicia, de Frankelda.