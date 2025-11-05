La exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional se ha replicado el éxito de la película, siendo ya una de las más visitadas en el recinto.

Si aún no has ido a la exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Frankelda: Creación y Pesadillas (@cinetenacionalmx)

¿Hasta cuanto estará la exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional?

De acuerdo con la información oficial, la exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional estará montada hasta el 6 de enero de 2026.

En un horario de las 11:00 a.m. a las 8:00 p.m., puedes entrar en cualquier momento dentro del tiempo establecido, y no hay límite de estancia.

Siendo inaugurada en octubre de 2025, la exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional ya suma más de 17 mil 500 asistentes.

En espera de más personas interesadas en ver el proceso de creación de la película en stop motion mexicana, al tener varios materiales originales de Cinema Fantasma.

Los visitantes puede ver más de más de 120 marionetas, 20 sets originales y material inédito de la película, algo que pocas veces sucede en nuestro país.

Ya que las producciones son muy celosas al respecto de su materiales, los cuales en muchas ocasiones nunca salen a la luz, perdiéndose con el paso de los años.

Frankelda: Creación y Pesadillas (@cinetecanacionalmx)

Precio de la exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional

La exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas” en la Cineteca Nacional tiene los siguientes precios:

General: 50 pesos

Niños: 35 pesos

Sin embargo, si presentas tu boleto de la película en la Cineteca Nacional, podrás entrar gratis a la exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas”.

Tiene que ser un boleto comprado el mismo día que vistas la exposición, no vale boletos de días previos o posteriores; para que lo tomes en cuenta.

No hay detalles de que la exposición vaya a tener fechas en otros lugares tras su retiro de la Cineteca Nacional en enero de 2026.