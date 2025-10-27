Con el estreno de la película de Soy Frankelda, muchas personas se preguntan si la historia ocurre antes o después de la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda de HBO Max.

Así que si quieres ver más de las aventuras de la escritora fantasma, te diremos el orden para ver Soy Frankelda y Los Sustos Ocultos de Frankelda de HBO Max.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

¿Cómo ver Frankelda? Empieza por la película

Si ya viste Soy Frankelda, vas bien en el orden para ver todo lo que ofrece la franquicia, pues se trata de una precuela de Los Sustos Ocultos de Frankelda de HBO Max.

Todo lo que vemos en Soy Frankelda transcurre antes de Los Sustos Ocultos de Frankelda de HBO Max, así que no te has perdido de nada importante si solo has visto la película.

Como ya te habrás dado cuenta, el filme nos cuenta el origen de la escritora fantasma, de su libro y el por qué está encerrada de una mansión embrujada.

Que es básicamente todo el contexto que necesitas para entender lo que sigue, que es la serie, la cual es bastante corta.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

¿Cómo ver Frankelda? Sigue con la serie de HBO Max

Ahora que ya viste Soy Frankelda, puedes seguir con Los Sustos Ocultos de Frankelda de HBO Max, la cual solo consta de 5 capítulos de un máximo de 20 minutos de duración.

Los Sustos Ocultos de Frankelda de HBO Max muestra lo que ocurre con la escritora y su libro tras el final de la película.

Cuatro de estos capítulos son de la joven contando una de sus historias de terror a los espectadores, avanzando un poco en la trama de nuestra protagonista.

Es en el quinto episodio donde se hace un resumen de la película y además se revela un nuevo enfrentamiento contra el villano de la película.

Siendo una especie de mini secuela del filme, aunque no se resuelve del todo el problema, dejando todo en suspenso para una posible segunda película o segunda temporada.