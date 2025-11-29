Luego de tener un paso bueno en cines de México, Soy Frankelda hará su esperado estreno en HBO Max, plataforma donde se dio a conocer la escritora fantasma.

Lo mejor de todo es que Soy Frankelda llegará a HBO Max en el mes de diciembre, para que sus fans puedan verla una vez más durante los días de descanso.

¿Cuándo se estrena Soy Frankelda en HBO Max?

De acuerdo con la propia HBO Max, Soy Frankelda se unirá a su catálogo el próximo 12 de diciembre de 2025, para iniciar el Maratón Guadalupe-Reyes de este año.

La versión de Soy Frankelda que llega a HBO Max es la misma que se vio en cines del país, sin ninguna escena extra o añadido.

Si te gustó Los sustos ocultos de Frankelda, no te pierdas la película 'Soy Frankelda'. Una joya del stop-motion mexicano llega a HBO Max este 12 de diciembre.#SoyFrankelda pic.twitter.com/LiD5aQCJR5 — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 28, 2025

No se mencionó si además de contar con el audio en español latino será doblada a algún otro idioma, ni los subtítulos que tendrá la película en streaming.

Pues algunas personas de habla inglesa le han preguntado a HBO Max si contará con alguna localización para sus países, algo que de momento no se ha respondido.

Aunque se espera que por lo menos cuente con subtítulos en inglés, para dar a conocer la obra en otras partes del mundo vía streaming.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Se esperaba el estreno de Soy Frankelda en HBO Max

Aunque a muchos les sorprendió el estreno de Soy Frankelda en HBO Max, la realidad es que es algo que se esperaba, pues Warner Bros. estuvo involucrada en la producción.

Recordemos que Cinema Fantasma creó la serie de Los Sustos Ocultos de Frankelda, como la base de su película, misma que está disponible en HBO Max.

Así que era lógico pensar que la plataforma de Warner Bros. contaría con el filme de Cinema Fantasma en exclusiva.

Se espera que Soy Frankelda replique el buen rendimiento que tuvo en cines en su estreno, siendo una de las películas más vistas en plataforma en México.

En caso de que sea así, es posible que en 2026 sepamos si habrá (o no) una segunda parte de la obra.