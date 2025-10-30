Con paso lento pero seguro, Soy Frankelda se mantiene con una buena taquilla en México.

Siendo Soy Frankelda la única película animada en estar en los 5 proyectos mexicanos más exitosos de 2025.

Soy Frankelda llega al top 5 de películas mexicanas de 2025 en su primera semana

En su primera semana en cartelera, Soy Frankelda logró 19 millones de pesos, lo que la ubica en el quinto lugar de películas mexicanas más exitosas de 2025.

Este es el top 5 de películas mexicanas exitosas de 2025, ya incluyendo a Soy Frankelda:

Mesa de regalos Qué Huevos, Sofía Mamá reinventada Mirreyes vs Godínez: Las Vegas Soy Frankelda

Superando en el proceso a Desastre de Familia y Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes, sin olvidar que Soy Frankelda es el único proyecto animado dentro del top 5 .

No solo eso, de acuerdo con información no oficial, muy pronto podría cubrir todos sus gastos de producción, los cuales se reporta que fueron de 10 millones de pesos.

No obstante, aún está lejos de ser un gran éxito para sus creadores, pues aunque llegara a los 30 millones de pesos, los ingresos para Cinema Fantasma serían mínimos.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Soy Frankelda podría ser la segunda película mexicana más taquillera

Aunque tiene un buen paso, analistas consideran que Soy Frankelda no superará a Mesa de Regalos, que consiguió una taquilla final de 100 millones de pesos, pero sí podría optar por un segundo lugar.

Qué Huevos, Sofía consiguió en su momento alrededor de 36 millones de pesos, siendo la segunda película mexicana más taquillera de 2025; cifra que luce más alcanzable para Soy Frankelda.

Se espera que la temporada de Halloween y Día de Muertos le dé un segundo aire en cartelera , debido a su temática cercana a estas celebraciones.

Más si tomamos en cuenta el estreno de Depredador: Tierras Salvajes a inicios de noviembre; aunque no es del mismo género, la película de Disney le quitará varias salas a Soy Frankelda, cortando su buen momento en taquilla.