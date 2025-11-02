Al parecer el público prefirió el romance sobre el horror en este Halloween, pues A pesar de ti se llevó el primer lugar de taquilla frente a Teléfono Negro 2 por un pequeño margen.

Mientras que tuvimos un curioso empate en el tercer puesto con K-Pop Demon Hunters y Chainsaw Man; además que Indy de Good Boy se va con la cabeza en alto de la taquilla mundial.

A pesar de ti le ganó por poco a Teléfono Negro 2 en taquilla

En un final de fotografía, A pesar de ti se lleva el primer lugar de la taquilla de Halloween con 50 mdd (931 mdp) , siendo una extraña opción para estos días.

Si bien Teléfono Negro 2 ya lleva un acumulado de 104 mdd (1.9 mil mdp) , en su segunda semana se quedó atrás de A pesar de ti apenas por 100 mil dólares (1.8 mdp) , lo que indica que mucha gente sí la buscó como opción de Halloween.

A pesar de ti tuvo un presupuesto de 30 mdd (558 mdp) , por lo que está cerca de llegar aun punto de equilibrio donde no pierde ni gana dinero.

Por su parte Teléfono Negro 2 costó los mismo 30 mdd (558 mdp) , aunque en su caso ya es un éxito para Universal gracias a este pequeño impulso de Noche de Brujas.

Chainsaw Man y K-Pop Demon Hunters empatan en taquilla ante la llegada de A pesar de ti

Las sorpresas no se terminan con la victoria de último minuto de A pesar de ti sobre Teléfono Negro 2; en otro final de fotografía, K-Pop Demon Hunters y Chainsaw Man - La Película -: El Arco de Reze están en tercer lugar.

Tanto K-Pop Demon Hunters como la película de Chainsaw Man hicieron 6 mdd (111 mdp) en este fin de semana; la diferencia es que “El Arco de Reze” ya tiene un acumulado de 129 mdd (2.4 mil mdp) en todo el mundo.

Lo cual la convierte en el mayor éxito de un anime en este 2025; aunque Demon Slayer recaudó más, Chainsaw Man solo costó 4 mdd (74 mdp) , lo que significa que sus ganancias serán mayores.

Si bien K-Pop Demon Hunters solo ha acumulado 19 mdd (354 mdp) en sus funciones especiales, en realidad todo es ganancia para Netflix, pues la película ya cubrió todos sus gastos desde su estreno en la plataforma a mediados de 2025.

A pesar de ti le da la despedida a Good Boy

Aunque apenas se estrenó en México, Good Boy ya llevaba tiempo en el mercado internacional y A pesar de ti termina por despedirla; no obstante, Indy se puede ir feliz con sus 8 mdd (149 mdp) .

Esto debido a que Good Boy costó 750 mil dólares (13 mdp) , lo que significa que ya recuperó toda su inversión y demás gastos, siendo un gran éxito para sus realizadores.

Si bien no fue el gran fenómeno como se anticipaba, logró consolidar una buena base de fans que la apoyaron durante su estreno en todo el mundo.

Ahora queda por ver si tendremos más películas protagonizadas por Indy, o el estudio se dedicará a otros proyectos.