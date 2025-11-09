Depredador: Tierras Salvajes llegó con fuerza a la taquilla mundial en su estreno, teniendo los mejores números para la franquicia en toda su historia.

Aunque la llegada de Depredador: Tierras Salvajes significó mandar al segundo puesto a A pesar de ti, y darle el adiós definitivo a Tron: Ares.

Depredador: Tierras Salvajes logra el mejor estreno de la historia de la saga

Con sus 1.4 mil millones de pesos, Depredador: Tierras Salvajes ya es la película más taquillera de la saga en su estreno, algo que nadie esperaba en su momento.

Además, son buenas noticias para Disney, que está detrás de Depredador: Tierras Salvajes, pues demuestra que la franquicia se mantiene en el gusto de la gente y es un respiro después del desastre de Tron: Ares.

No solo eso, al tener un presupuesto de 1.9 mil millones de pesos, es casi un hecho que la película recuperará toda su inversión prácticamente sin problemas, ya que necesita alrededor de 5.5 mil millones de pesos.

Gracias a que cuenta con buenas críticas —tanto de la prensa, como del público que la fue a ver en sus primeros días— y que Wicked for Good y Zootopia 2, sus posibles rivales, salen hasta fin de mes.

Predator: Badlands (tomada de video)

A pesar de ti no puede con Depredador: Tierras Salvajes

Como era de esperarse, la sorpresa de A pesar de ti en el primer lugar de taquilla solo le duró una semana con el estreno de Depredador: Tierras Salvajes. Aún así, la película ya llegó a los 1.2 mil millones de pesos.

Aunque son números menores al filme de Disney, son bastante buenos tomando en cuenta que la película solo costó 554 millones de pesos, por lo que está muy cerca de entregar ganancias a Paramount.

El filme necesita unos 1.6 mil millones de pesos, los cuales posiblemente logre en las próximas semanas, antes del estreno de las películas de fin de año que canibalizarán toda la atención de la gente.

Y por ende, le quitarán pantallas a películas medianas, como es el caso de A pesar de ti.

A pesar de ti (Paramount)

Depredador: Tierras Salvajes le da el adiós a Tron: Ares

Por un lado, Disney celebra el logro en taquilla de Depredador: Tierras Salvajes, mientras que por el otro despide por la puerta de atrás a Tron: Ares con sus 2 mil millones de pesos.

Si bien es una taquilla mayor a la de Depredador: Tierras Salvajes, el problema es que el presupuesto de Tron: Ares fue de 4 mil millones de pesos, por lo que necesitaba 12 mil millones de pesos para entregar ganancias.

Siendo ya otro fracaso más para la franquicia y enterrándola definitivamente para Disney, o por lo menos hasta que encuentren una manera de hacerla redituable.

Lo cual podría tardar varios años, si tomamos en cuenta que entre Legacy y Ares pasó más de una década.