El final del manga Chainsaw Man volvió locos a los fans en redes sociales tras su publicación el pasado 10 de marzo; sin embargo, varias escenas y pistas del autor Tatsuki Fujimoto han provocado una teoría entre los usuarios en redes: el final podría no ser el definitivo.

El cierre de la segunda parte del manga de Chainsaw Man está programado para el capítulo 232 el próximo 25 de marzo del 2026, lo que oficialmente marcará el final del arco actual de la historia de Denji, pero ¿qué escena desató las teorías en redes?

La escena de Chainsaw Man que hizo explotar las teorías

En los últimos capítulos del manga de Chainsaw Man hay algunas escenas que circulan en redes que han abierto un intenso debate sobre el verdadero destino de Denji, Pochita y el final definitivo de ambos.

Pues una de las escenas más comentadas por los fans de Chainsaw Man, muestra a Denji enfrentando el peso de todo lo que ha vivido, algo que muchos fans interpretan como la esencia del personaje: alguien que siempre persigue una vida normal, aunque el mundo lo obligue a sufrir constantemente.

El final de Chainsaw Man desata una teoría que revela que no sería el cierre (Shueisha)

Lo que los fans han interpretado como una posible pista de que el final mostrado no es el definitivo; sin embargo, todavía existe debate sobre si el material es una escena real del manga, una edición o reinterpretación hecha por fans o simplemente un fragmento sacado de contexto.

Hasta ahora no hay confirmación oficial de que esa escena altere el canon, por lo que muchos lectores piden esperar al capítulo final antes de sacar conclusiones.

Para muchos fans, este momento no parece un cierre definitivo en Chainsaw Man, sino una reflexión sobre el ciclo de su vida, lo que alimenta la idea de que la historia podría continuar más adelante.

Pues el estilo narrativo de Fujimoto, ha priorizando momentos emocionales sobre resoluciones completas de tramas pendientes como el retorno de Power, Kishibe o el rol de Fami y la Muerte, lo que deja arcos secundarios abiertos y genera frustración en parte de la comunidad.

¿El final de Chainsaw Man es real o solo el fin de una parte?

En redes sociales se ha abierto un debate entre los fans de Chainsaw Man tras la publicación de su último capítulo el pasado 10 de marzo, en donde se puede interpretar como una anticipación al final el cual, se reveló llegará el próximo 25 de marzo.

Sin embargo, una teoría que ha abierto un debate en la comunidad ha hecho que se especule si realmente Chainsaw Man ha llegado a su final o solo es el fin para una parte del manga.

La principal pista es que no necesariamente termina toda la historia, sino la segunda parte del manga, de hecho, el propio anuncio editorial indica que la serie concluirá esta etapa el 24 o 25 de marzo de 2026, lo que ha provocado que los fans especulen con una posible Parte 3 de Chainsaw Man.

Cabe recordar que esta teoría toma fuerza ya que anteriormente, la historia original de Chainsaw Man ya tuvo una primera parte que concluyó en 2020 antes de continuar con otra saga.

