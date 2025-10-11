Soy Frankelda, la primera película stop motion mexicana, ya se encuentra en cines de todo el país; ahora, muchos se preguntan si tiene escena postcréditos.

Si bien Soy Frankelda no es parte de una saga de varias entregas, sí tiene un antecedente en una serie de HBO Max, por ello hay duda si cuenta con alguna escena extra.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

¿Soy Frankelda tiene escena postcréditos?

Soy Frankelda no tiene una escena postcréditos propiamente; aunque sí cuenta con una secuencia durante los créditos.

Es decir, Soy Frankelda muestra varias escenas mientras están corriendo todos los créditos al final de la película.

Esta secuencia de créditos no afecta en nada la trama de la película, no tiene nada que ver realmente con lo que vemos en pantalla; es más bien un detrás de cámaras de la producción del anticipado filme.

Así que ya será tu decisión si te quedas o no a verlo; lo que te podemos adelantar es que los créditos no duran mucho, a pesar de que se trata de un proyecto de grandes proporciones para los estándares animados en México.

Siendo esta “escena postcréditos” una manera de reconocer el esfuerzo de todos estos años.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

¿Cómo es la escena postcréditos de Soy Frankelda?

Esta escena postcréditos, o mejor dicho, durante los créditos de Soy Frankelda, muestra cómo se hizo gran parte de la película.

Podemos ver a todos los responsables de Soy Frankelda con las maquetas, tomando las capturas a los personajes, haciendo la post producción, entre muchas otras cosas.

El punto de esta secuencia es que la gente que vaya a ver la película, conozca y le de rostro a todas las personas que fueron y son parte de Cinema Fantasma, que estuvieron trabajando para que el filme pudiera llegar a salas de cine.

Sin lugar a dudas, es una buena forma de cerrar la película, en lugar de las clásicas escenas de secuelas futuras o bromas que no agregan nada a la obra y cada día hacen menos sentido.