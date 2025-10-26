Este fin de semana habría gran expectación de acudir a la Cineteca Nacional y es que se estrenarían dos películas que han generado gran expectación:

Frankelda

Frankenstein

Sin embargo, la Cineteca Nacional de la alcaldía Benito Juárez anunció que ambas producciones agotaron los boletos, por lo que pidió a las personas estar al pendiente de la cartelera.

Frankelda agota sus funciones en la Cineteca Nacional

Fue a través de su cuenta de X que la Cineteca Nacional anunció que las funciones de la película Frankelda se encontraban agotadas.

Esta para su sede en la Colonia Xoco en la CDMX y para este fin de semana.

Es por ello por lo que recomendó a todos los interesados en ver la película y consultar la programación de Cineteca Nacional las Artes y Chapultepec.

Frankelda es la primera película stop-motion del género fantástico hecha en México , por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, que buscan conquistar la audiencia con una historia llena de aventura.

Frankelda sigue la vida de Francisca, una joven escritora que enfrentará misterios y desafíos acompañada por Herneval y ambos tendrán que restaurar el equilibrio entre el mundo de la fantasía y la realidad.

Frankelda agota funciones en la Cineteca Nacional (@CinetecaMexico / X )

Frankenstein agota funciones en la Cineteca Nacional en su estreno

Frankenstein es otra de las grandes películas esperadas para su estreno este fin de semana.

La Cineteca Nacional anunció igualmente que los boletos para esta película en su sede de Xoco se agotaron hasta el jueves 30 de octubre.

Pese a que Frankenstein estará disponible en Netflix a partir del 7 de noviembre, el público mexicano ha mostrado gran interés por verla en el cine.

Cabe recordar que Frankenstein solo se exhibe en algunas salas seleccionadas en México.