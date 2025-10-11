Para darle apoyo a su película, Canal 5 anunció la llegada de la serie Los sustos ocultos de Frankelda a su programación, algo que pocos esperaban.

Pues Los sustos ocultos de Frankelda ya está disponible desde hace unos años en servicios de streaming, teniendo una buena aceptación por parte del público.

Los sustos ocultos de Frankelda (Cinema Fantasma)

¿Cuándo se estrena Los sustos ocultos de Frankelda en Canal 5?

De acuerdo con el anuncio oficial, Los sustos ocultos de Frankelda se estrenará en Canal 5 el próximo 24 de octubre de 2025.

Los sustos ocultos de Frankelda llegará a Canal 5 tan solo un día después de que se estrene la película Soy Frankelda en cines de México.

Con esto se pretende darle un empuje y promoción al filme, el cual ha llamado bastante la atención por ser una obra mexicana en stop motion.

Lo único que no se mencionó es la hora en que la serie será transmitida, si se podrá ver más de un capítulo por día o tendrá un estreno limitado.

Esto debido a que la serie es muy corta, apenas 5 capítulos que no duran más de 20 minutos cada uno , de ahí que llame la atención su estreno en televisión abierta.

¿De qué trata Los sustos ocultos de Frankelda que llegará a Canal 5?

Los sustos ocultos de Frankelda, que se estrenará próximamente en Canal 5, nos muestra a una escritora fantasma y su libro de cuentos, el cual tiene vida propia.

En cada capítulo de Los sustos ocultos de Frankelda de Canal 5, la escritora nos narrará un cuento de terror con distintos personajes.

Cada cuento es autoconclusivo; es decir, no tienen relación el uno con el otro; sin embargo, también se hablan un poco acerca de Frankelda y su libro.

Quienes están atrapados en una mansión embrujada, siendo un misterio el qué hacen ahí y por qué no pueden salir de la misma.