Confirma Marvel segunda trilogía de Spider-Man com Tom Holland

Confirma Marvel segunda trilogía de Spider-Man con Tom Holland, de acuerdo a una entrevista realizada a Amy Pascal, productora de ‘Spider-Man: No Way Home’.

A través de una entrevista con el medio Fandango , Marvel ha confirmado que, entre sus planes está realizar una segunda trilogía de Spider-Man.

De acuerdo a la productora de Sony y ‘Spider-Man: No Way Home’, Amy Pascal, confirmó que esta tercera película con Tom Holland no será la última del personaje ni del actor.

Amy Pascal reveló que tanto Sony Pictures como Marvel Studios están tratando a ‘ Spider-Man: Homecoming’ y ‘Spider-Man: Far From Home’ con Tom Holland como una trilogía contenida.

Marvel confirmó que va por las siguientes tres películas de Spider-Man con Tom Holland

Durante una entrevista, Amy Pascal, productora de Sony y ‘Spider-Man: No Way Home’ aseguró que Marvel Studios y Sony están planeando las siguientes tres películas.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, está no es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Hollad y Marvel, simplemente no es parte de… Estamos pensando esto como tres películas y ahora vamos por las siguientes tres. No es la última de nuestras películas en el UCM.” Amy Pascal, productora de Sony

Es decir que Amy Pascal, además de confirmar una segunda trilogía de películas de Spider-Man con Tom Holland, confirma que Marvel y Sony seguirán siendo socios.

Esta noticia llega justo en el Spider-Monday, es decir durante la venta de preventas de boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland.

La preventa para los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland, inició este lunes 29 de noviembre a partir de las 0:01, haciendo que los sitios de los cines colapsaran.

La demanda para la preventa para la nueva película de Spider-Man con Tom Holland, fue tanta que hizo caer los sitios en donde se vendían los boletos.

De hecho, se ha reportado que la preventa de la tercera película de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland, ha recaudado tan solo en Estados Unidos unos 16 millones de dólares en menos de 24 horas.

Se espera que esta nueva entrega de Spider-Man con Tom Holland, rompa los récords anteriores de las cintas de Marvel, los cuales se habían logrado con ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.