La agrupación surcoreana de k-pop, BTS sigue sorprendiendo en México, pues ahora se fueron a ver la lucha libre de Místico en la Arena México desatando aún más el furor entre los fans.

Luego de ver a RM, Jimin, SUGA y J-Hope de BTS en la Arena México disfrutando de la euforia que se vive en la lucha libre de la Arena México en la Ciudad de México.

Y no solo eso, pues también los integrantes de BTS pudieron saludar al mismísimo Místico quien hasta portó una chamarra firmada por RM, Jimin, SUGA y J-Hope.

BTS sorprende con aparición en la Arena México para ver a Místico (Suga )

BTS presume su visita en la lucha libre con Místico en la Arena México

Sin duda la visita de BTS en la Arena México ha sido uno de los momentos más virales en las redes sociales durante su estadía en la CDMX por sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Momento que los propios integrantes de BTS presumieron en sus redes sociales dejando en claro que disfrutaron de la lucha libre con Místico en la Arena México.

Pues en varias historias, Jimin y SUGA compartieron fotos junto a RM y J-Hope portando máscaras de luchadores, imágenes en las que puede ver su sonrisa ante la euforia que vivieron los integrantes de la banda surcoreana.

Asimismo, en video de fans captaron a los integrantes de BTS sorprendiéndose de las maniobras y saltos al aire de los luchadores, pero sobre todo mostrando su apoyo a Místico.

BTS sorprende con aparición en la Arena México para ver a Místico (Jimin)

Místico se lleva chamarra firmada por BTS

Místico se convirtió en todo un ARMY, tras llevarse una chamarra firmada por los integrantes de BTS que se hicieron presentes en la Arena México.

Chamarra que lució Místico con orgullo, tanto que hasta pasarela hizo el luchador arriba del ring, causando ser la envidia de todos los fans de BTS.