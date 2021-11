¿A qué hora inicia la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’? Falta poco para que los boletos de la película estén disponibles, por ello te damos los últimos detalles.

Como ya sabrán, los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ estarán disponibles el 29 de noviembre en las dos cadenas principales de México, Cinemex y Cinépolis.

En ambos casos, la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ iniciará a las 00:01 AM (CDMX) del mencionado lunes 29 de noviembre de 202 1, a través de plataformas digitales.

Preventa Spider-Man: No Way Home (Cinepolis)

Es decir, desde el minuto “1″ del 29 de noviembre podrás comprar tus boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ a través de aplicaciones y portales oficiales de Cinemex y Cinépolis.

También habrá preventa física de ‘Spider-Man: No Way Home’ en las taquillas de las diversas salas que hay en el país, esta iniciará 30 minutos antes de la primera función del día.

En este caso el horarios de preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ varía, pues los complejos inician actividades entre 10 y 11 AM; en ese caso, los boletos deberían de estar listos entre 9:30 y 10:30 AM, dependiendo tu cine más cercano.

No se conocen el horario de funciones de ‘Spider-Man: No Way Home’

Aunque estamos cerca de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’, ni Cinemex ni Cinépolis han revelado las funciones que podrán a la venta de la película en sus complejos.

Lo único que se sabe es que ‘Spider-Man: No Way Home’ no tendrá función de medianoche y que su exhibición empezará en la mañana del 15 de diciembre de 2021.

Fuera de lo anterior, el resto de horarios de ‘Spider-Man: No Way Home’ son desconocidos; es probable que se revele toda la información hasta el minuto en que la preventa se active.

Póster de 'Spider-Man: No Way Home' (@SonyPicturesMX / Twitter)

Se espera que las primeras funciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ que se agoten sean las de la mañana del día 15, seguidas del resto de esa misma fecha.

Analistas también estiman que ‘Spider-Man: No Way Home’ agotará todas sus entradas (a nivel mundial) en su primer fin de semana.

En México se espera que los portales y aplicaciones de Cinemex y Cinépolis colapsen en la preventa, como sucediera hace 2 años con ‘Avengers: Endgame’.