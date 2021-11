Preventa ‘Spider-Man: No Way Home’ habría logrado 349 millones de pesos tan sólo en Estados Unidos en menos de 24 horas.

La preventa de boletos para la función de ‘Spider-Man: No Way Home’ a nivel ha iniciado este 29 de noviembre a nivel mundial.

Tan solo en Estados Unidos ya se reporta una ganancia de unos 16 millones de dólares (349 millones 205 mil 600 pesos) en las primeras seis horas de preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Póster oficial de 'Spider-Man: No Way Home' (@SpiderMan / Twitter)

‘Spider-Man: No Way Home’ rompe récords en preventa

De acuerdo a los primeros reportes, la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ que inició este 29 de noviembre, justo en el CyberMonday , ha roto los récords de películas anteriores al juntar tan solo en EE.UU más de 349 millones de pesos .

Un fenómeno que no se daba desde la preventa d e ‘Avengers: Infinity War ’ o ‘Avengers: Endgame’, incluso se ha reportado que en varios países, se han agotado los boletos.

En el caso de México, a las 0:01 del 29 de noviembre, las páginas de Cinemex y Cinépolis , las cadenas de cines principales en el país, reportaron una caída.

Esto imposibilitó a la mayoría de los usuarios adquirir entradas en preventa para la función del próximo 15 de diciembre para ‘Spider-Man: No Way Home’.

Otros cuantos reportaron que, tras muchos intentos, lograron hacerse con un boleto para la función de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Reventa de boletos de 'Spider-Man: No Way Home' (eBay)

Revenden boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha logrado juntar tan solo en Estados Unidos más de 16 millones de dólares, provocando todo un caos en redes y usuarios.

Como era de esperarse, muchos fanáticos que esperan ver la película de ‘Spider-Man: No Way Home’, se quedaron sin boletos al no alcanzar o al colapsar las páginas de los cines.

Esto ha provocado que se reporten que los boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’ sean revendidos en hasta tres veces su precio.

Incluso hubo quien encontró entradas para ‘Spider-Man: No Way Home’ en eBay que se vendían por más de 25 mil dólares, es decir 545 mil 633 pesos.

De momento y para el caso de México, tanto la página de Cinépolis como la de Cinemex continúan con fallas y no dejan acceder a la venta de boletos en preventa para ‘Spider-Man: No Way Home’.