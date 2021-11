Nueva trilogía de Spider-Man no estaría confirmada por Sony; esto a pesar de que Amy Pascal, productora del estudio, aseguraba que volveríamos a ver al “Araña” en cine.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Sony de momento no tiene planes oficiales de iniciar una nueva serie de películas de Spider-Man con Tom Holland.

Esto a pesar de que tienen una fuerte relación con Marvel y Kevin Feige; sin embargo, Spider-Man estaría alejado de momento de cualquier futura incursión en el cine.

Por su parte Tom Holland señaló en una entrevista que hay varios planes muy interesantes para Spider-Man; pero nada concreto en la actualidad.

Recordemos que Tom Holland ya no tiene contrato con Sony para reinterpretar a Spider-Man, además de que él mismo ha señalado en varias ocasiones que no se quiere encasillar.

Todo indica que el futuro de Spider-Man en cine dependerá de la recepción, así como de la trama, que tenga ‘Spider-Man: No Way Home’ en su estreno.

No veríamos una nueva película de Spider-Man en los próximos 4 o 5 años

Hay que señalar que el que de momento no haya planes oficiales para Spider-Man en Sony no significa que ya no vayamos a ver a Peter Parker en la pantalla grande.

Sony matizó su comentario acerca de la nueva trilogía de Spider-Man señalando que por lo menos en esta Fase del MCU ya no hay más proyectos con Spidey.

Esto significaría que (probablemente), Spider-Man estaría de regreso para la posible Fase 5 de este universo; aunque eso significa que pasarán algunos años.

La Fase 4 del MCU apenas inició en este 2021, retrasándose por culpa de la pandemia; además todas las películas de Marvel de 2022 retrasaron su estreno recientemente.

Eso significa que el regreso de Spider-Man podría no estar planeado hasta dentro de 4 o 5 años, tomando en cuenta el desarrollo de las fases del MCU y los retrasos.

Tiempo suficiente para que Sony elabore un nuevo plan para Spider-Man y se revise si Tom Holland seguirá en el personaje, cosa que los fans esperan.

