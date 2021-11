“Spider-Man: No Way Home”: Tom Holland y Jamie Foxx promocionan preventa y la anuncian como Spider-Monday.

A través de un nuevo video, Tom Holland y Jamie Foxx promocionan la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’, misma que comenzará el próximo 29 de noviembre.

Las ventas de los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ del próximo lunes -o Spider-Monday cómo le han llamado-, coinciden en las mismas fechas del CyberMonday .

New video of Jamie Foxx and Tom Holland promoting #SpiderManNoWayHome



‘Spider-Man: No Way Home’ es una de las películas más esperadas de Marvel

Desde el anuncio de ‘Spider-Man: No Way Home’, se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fans de Marvel.

Esto especialmente ante la posibilidad de ver a los tres actores que han actuado como Peter Parker a lo largo de los años, es decir a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El hype por ‘Spider-Man: No Way Home’ continúo con rumores y supuestas filtraciones que confirmarían la participación de estos dos actores al lado de Tom Holland.

Sin embargo, el hecho de que en ‘Spider-Man: No Way Home’ aparecerán Alfred Molina y Jamie Foxx quienes en las pasadas entregas de Spider-Man fueron los principales villanos, ha llenado de esperanza a los fans.

Es por eso que la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ que iniciará el próximo 29 de noviembre, estará bastante creída.

Cabe mencionar que en México y Argentina, el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland y Jamie Foxx, fue adelantado para el 15 de diciembre en vez del 17.

‘Spider-Man: No Way Home’ nuevo póster (Sony Pictures)

No habrá funciones de medianoche de ‘Spider-Man: No Way Home’ en México

‘Spider-Man: No Way Home’ es una de las películas que se esperan con más ansias y, aunque las fechas de estreno se adelantaron, en el caso de México, se anunció que no habrá las tan esperadas funciones de medianoche.

Aunque las empresas de los cines principales en el país no han dado una razón de porque ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland y Jamie Foxx no tendrá una función especial, se especula que son parte de las medidas sanitarias.