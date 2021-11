Cinépolis y Cinemex se caen en medio de la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ y los memes inundan las redes.

Este lunes 29 de noviembre , ha iniciado la preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’, provocando que las páginas de los principales cines en México colapsaran .

La preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ para el 15 de diciembre inició en México.

Pero, fue tal la cantidad de usuarios que quisieron hacerse de un boleto que, tanto Cinépolis como Cinemex terminaron colapsando.

Memes de la caída de Cinépolis y Cinemex tras la preventa de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Usuarios reaccionan en redes a la caída de Cinépolis y Cinemex con memes

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ en México y varios países del mundo ha iniciado pero, ante la demanda de boletos, las páginas de Cinemex y Cinépolis se cayeron.

Como era de esperarse, tras la caída de Cinépolis y Cinemex, los usuarios comenzaron a quejarse sobre la saturación de las páginas a través de memes.

Muchos aseguraban sentirse tristes al no haber podido conseguir boletos para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, la cual llegará a México el próximo 15 de diciembre luego de haber adelantado su fecha.

También los usuarios se dijeron decepcionados por no haber podido alcanzar boletos, incluso después de que estuvieran mucho tiempo intentando refrescar la página, ya fuera de Cinépolis o Cinemex.

Memes de la caída de Cinépolis y Cinemex tras la preventa de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Caida de Cinépolis y Cinemex no ocurría desde ‘Avengers: Endgame’

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha provocado que las páginas de los cines principales en México, Cinépolis y Cinemex, caigan, algo que no ocurría desde que se estrenó ‘Avengers: Endgame’ (2019)

Y es que el furor por ser los primeros en ver ‘Spider-Man: No Way Home’ comenzó desde que los rumores sobre la inclusión de Andrew Garfield y Tobey Maguire iniciaron.

La posible adición de los actores que en algún momento interpretaron a Spider-Man. ha emocionado a los fans, sacando teorías desde que se anunció el título de la tercera película con Tom Holland.

‘Spider-Man: No Way Home’ cuenta con las participaciones de:

Tom Holland

Benedict Cumberbatch

Alfred Molina

Jamie Foxx

Zendaya

Willem Dafoe

Jon Favreau

Marisa Tomei

‘Spider-Man: No Way Home’ toma lugar tras los eventos de ‘Endgame’ y posiblemente se esté desarrollando a la par de los eventos de ‘Loki’ y ‘WandaVision’, series de Marvel.

De acuerdo a los adelantos de ‘Spider-Man: No Way Home’, el multiverso se ha abierto y Spider-Man y Doctor Strange deberán evitar que los villanos continúen cruzando a su universo.

Memes de la caída de Cinépolis y Cinemex tras la preventa de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

