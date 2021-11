¿'Spider-Man: No Way Home tendrá función de medianoche?

‘Spider-Man: No Way Home’ no tendrá función de medianoche; Cinemex y Cinépolis sólo venderán boletos para proyecciones a partir de la mañana del 15 de diciembre.

Luego de darse a conocer la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’, muchos fans preguntaron si iba a haber función de medianoche, pues estaban interesados en comparar para esta.

Lamentablemente la respuesta fue negativa por parte de las mencionadas cadenas cinematográficas, ‘Spider-Man: No Way Home’ sólo tendrá funciones tradicionales.

Spider-Man: No Way Home Función de medianoche (@ApoyoCinemex)

No se dieron las razones del por qué no habrá funciones de medianoche de ‘Spider-Man: No Way Home’; sin embargo, se puede deber a las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Recordemos que los cines tienen un horario de cierre precisamente a las 12-12:30 de la noche, debido a que muchos se encuentran en plazas comerciales.

Si quieres ser de los primeros en ver ‘Spider-Man: No Way Home’, tendrás que esperar hasta las primeras horas del 15 de diciembre.

¿A qué hora será la primera función de ‘Spider-Man: No Way Home’?

Ahora bien, ¿a qué hora será la primera función de ‘Spider-Man: No Way Home’ el 15 de diciembre? Lamentablemente, tampoco se han dado a conocer los horarios de la película.

No obstante, podemos hacer un estimado; en general los cines en México están abriendo a la 10 AM; la primera función de ‘Spider-Man: No Way Home’ debería de ser a esa hora.

El horario varia en las diversas regiones del país, complejos e incluso entre cadenas; en un escenario pesimista, ‘Spider-Man: No Way Home’ debería de estrenar a más tardar a las 11 AM.

Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

Es casi un hecho que los boletos para esas primeras funciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ serán los primeros en acabarse en la preventa; se estima que todo el primer fin de semana estará agotado.

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ iniciará en Cinemex y Cinépolis, el próximo 29 de noviembre de 2021 a través de los portales y aplicaciones de las cadenas.

