¿Tom Holland dejará de ser Spider-Man? De acuerdo a una entrevista para la revista GQ, el actor habló sobre la posibilidad de d ejar su papel de superhéroe.

Aseguró que recuerda la primera vez que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios lo contactó para decirle que había obtenido el papel de Spider-Man.

Pero ahora, seis años después y tres películas en solitario, Tom Holland podría dejar el manto de Spider-Man para heredarlo a alguien más.

Tom Holland ha sugerido que Miles Morales podría sustituir a Peter Parker

En una reciente entrevista a Tom Holland, quienes encuentra promocionando la salida de ‘Spider-Man: No Way Home’, la cual llegará a los cines el próximo 16 de diciembre, el actor mencionó la posibilidad de dejar de ser Spider-Man.

“Tal vez sea hora de que siga adelante. Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Sin interpreto a Spider-Man después de los 30, he hecho algo mal” Tom Holland

Lo cierto es que el personaje de Spider-Man ha sido uno de los pilares importantes para Tom Holland pero también el actor, que también estrenará ‘ Uncharted ’, tiene otras ambiciones.

De acuerdo a Jacob Batalon , co protagonista de Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’ aseguró que el actor de Peter Parker tiene otras ambiciones e incluso aseguró que ha hablado sobre interpretar a James Bond.

Tom Holland se prepara para grabar para Apple TV+

Durante una entrevista para la revista GQ , Tom Holland habló sobre sus planes a futuro para él y parael personaje de Spider-Man.

Actualmente, Tom Holland también se encuentra preparado para filmar ‘The Crowded Room’ para Apple TV+ en donde hablará sobre el trastorno de identidad disociativa.

Pos su parte, Tom Holland aseguro que no quiere ser actor toda su vida y podría continuar con su oficio de carpintería, el cual aprendió antes de integrarse a Hollywood.

Incluso compartió su sueño de comprar edificios de departamentos y rentarlos más baratos de lo necesario porque no necesita el dinero.