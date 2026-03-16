La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Oscar 2026 a Mejor Fotografía.

Autumn Durald Arkapaw hizo historia en los Premios Oscar 2026 al ganar Mejor Fotografía por Sinners siendo un hito en la historia dentro del galardón.

Durante su discurso en los Premios Oscar 2026, Autumn Durald Arkapaw agradeció a las mujeres por ayudarla a abrir las puertas de la industria cinematográfica y les pidió que se pusieran de pie.

Autumn Durald Arkapaw hace historia al ganar un Premio Oscar a Mejor Fotografía

Los Premios Oscar han tenido 98 ediciones y por primera vez en la historia, una mujer ganó en la categoría de Mejor Fotografía por el aclamado trabajo de Autumn Durald Arkapaw en Sinners.

“Me siento muy honrada de estar aquí y realmente quiero que todas las mujeres presentes se pongan de pie porque siento que no estaría aquí sin ustedes”, expresó Autumn Durald Arkapaw.

Autumn Durald Arkapaw agradeció a quienes creyeron en su trabajo y durante su discurso pidió a las mujeres del público que se pusiera de pie como un gesto simbólico para reconocer el trabajo de las mujeres en la industria a través de los años.

Sinners es la segunda película en la que Autumn Durald Arkapaw ha trabajado con el director Ryan Coogler.

Autumn Durald Arkapaw fue la cuarta mujer en ser nominada en la categoría de Mejor Fotografía en la historia de los Premios Oscar 2026.

Autumn Durald Arkapaw, primera mujer en ganar a Mejor Fotografía en los Oscar (Especial)

Autumn Durald Arkapaw dedica su premio Oscar a las mujeres

La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw destacó el trabajo de las mujeres y su apoyo en el cine: “He sentido muchísimo cariño de todas las mujeres que han participado en esta campaña“.

Destacó que gracias al trabajo de las mujeres a lo largo de la historia del cine forjaron el camino para que otras lograran mostrar su trabajo y talento.

“He sentido muchísimo cariño de todas las mujeres que han participado en esta campaña”, dijo Autumn Durald Arkapaw.