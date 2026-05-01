La creadora de contenido coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, vivió un emotivo compromiso matrimonial en Oaxaca junto a su novio Rodrigo Vásquez.

Lo que parecía una grabación sobre los costos de las bodas locales terminó siendo una pedida de mano sorpresa en una hacienda, con rituales ancestrales como ofrendas de pan, chocolate y mezcal, velas de concha y bendiciones en zapoteco.

Entre lágrimas y vistiendo sus características chanclas, la influencer aceptó la propuesta de Rodrigo Vásquez, iniciando así los preparativos de su vida matrimonial en México.

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Pedida de mano de Chingu Amiga, un ritual lleno de simbolismo

La pedida de mano que protagonizó Chingu Amiga no fue una propuesta convencional; Rodrigo Vásquez integró elementos profundamente arraigados en la cultura de la región:

Ofrendas tradicionales: La pareja recibió pan de Mitla, chocolate, mezcal y un guajolote, elementos que forman parte del presente que un novio entrega al pedir la mano.

Velas de concha: Se les entregaron velas elaboradas con cera de abeja, las cuales simbolizan la luz que guiará su camino y su comunicación como matrimonio.

Bendición en Zapoteco: Como parte de un ritual, ambos encendieron velas mientras recibían palabras de buenos deseos en zapoteco, un acto destinado a unir a las familias y atraer la abundancia.

Tejate y Mezcal: Se sirvió tejate, cuya espuma representa la prosperidad, y mezcal, que en algunas comunidades tiene el simbolismo de celebrar una “nueva vida” al ser desenterrado para la boda.

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Chingu Amiga prefiere las tradiciones mexicanas a las de Corea del Sur

Chingu Amiga expresó su preferencia por este tipo de ceremonias culturales sobre las propuestas tradicionales en Corea del Sur, las cuales suelen realizarse en hoteles con regalos de marcas de lujo. “Me gusta mucho más esto”, afirmó la influencer tras procesar la sorpresa.

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Así fue el compromiso de Chingu Amiga con Rodrigo Vázquez (Especial)

Como nota curiosa, Sujin compartió que al informar a sus padres en Corea, estos se sorprendieron debido a que pensaban que la pareja ya estaba comprometida desde hace dos años.

Esto se debió a una confusión cultural: Rodrigo le había regalado un collar y dedicado palabras emotivas en una Navidad pasada, lo cual sus padres interpretaron erróneamente como una pedida de mano formal.

Con este paso, Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez inician los preparativos para su vida matrimonial, habiendo sellado su compromiso bajo la riqueza cultural de México.