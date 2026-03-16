Han sido ya cuatro derrotas consecutivas de Disney en el Oscar a Mejor Película Animada, pues en estos Premios Oscar 2026, volvió a perder el premio frente a la película de K-Pop Demon Hunters.

Pues el pasado 15 de marzo se llevaron a cabo los Oscar 2026, en donde Disney y Pixar tenían dos películas compitiendo a Mejor Película Animada y, por cuarto año consecutivo, perdieron la estatuilla dorada.

K-Pop Demon Hunters le gana a Disney, consolidando su cuarto año sin un Premio Oscar

Los Premios Oscar 2026 se celebraron la noche de ayer, 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles en donde hubo muchas sorpresas; como la cuarta derrota consecutiva de Disney.

Pues este 2026 se consolidó como el cuarto año consecutivo que Disney y Pixar pierden el Oscar frente a otras opciones:

En 2023, Red perdió frente a Pinocchio de Guillermo del Toro En 2024, Elementos perdió frente a El Niño y la Garza de Studio Ghibli En 2025, IntensaMente 2 perdió frente a Flow Y en 2026, Zootopia 2 y Elio perdieron frente a K-Pop Demon Hunters

Por si fuera poco, K-Pop Demon Hunters arrasó en la noche de los Oscar 2026 al llevarse un total de dos estatuillas en las categorías de:

Mejor Película Animada.

Mejor Canción Original por “Golden”, siendo esta canción el primer tema K-pop en ganar esta categoría.