Llegó el día del gran cierre de la temporada de premios, es por ello que te traeremos a los ganadores de los Oscar 2026.
La gran favorita dentro de los ganadores de los Oscar 2026 es Sinners con Michael B. Jordan; sin embargo, Hamnet podría dar una sorpresa de último minuto.
Además, está el morbo en Mejor Actor por la polémica con Timothée Chalamet, de 30 años.
Ganadores de los Premios Oscar 2026
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor director
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor actor
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor actriz
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, One Battle After Another. GANADOR
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons. GANADORA
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor película animada
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters. GANADORA
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor película internacional
- The Secret Agent, Brasil
- It Was Just an Accident, Francia
- Sentimental Value, Noruega
- Sirât, España
- The Voice of Hind Rajab, Túnez
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor guión adaptado
- Bugonia, Will Tracy
- Frankenstein, Guillermo del Toro
- Hamnet, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson. GANADORA
- Train Dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor guión original
- Blue Moon, Robert Kaplow
- It Was Just an Accident, Jafar Panahi & Script Collaborators
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- Sentimental Value, Joachim Trier & Eskil Vogt
- Sinners, Ryan Coogler
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners. GANADORA
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls. GANADORA
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein. GANADOR
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers. GANADOR
- Two People Exchanging Saliva. GANADOR
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein. GANADOR
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another. GANADORA
- The Secret Agent
- Sinners
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor largometraje documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor edición
- F1, Stephen Mirrione
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- One Battle After Another, Andy Jurgensen
- Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
- Sinners, Michael Shawver
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor canción original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de KPop Demon Hunters
- “Highest 2 Lowest” de Highest 2 Lowest
- “I Lied To You” de Sinners
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi!
- “Train Dreams” de Train Dreams
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor diseño de producción
- Frankenstein, Tamara Deverell
- Hamnet, Fiona Crombie
- Marty Supreme, Jack Fisk
- One Battle After Another, Florencia Martin
- Sinners, Hannah Beachler; Set Decoration: Monique Champagne
Ganadores de los Oscar 2026: Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
- Train Dreams
Ganadores de los Oscar 2026: Mejores efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners