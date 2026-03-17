Una imagen del Dolby Theatre tras los Oscar 2026 se hizo viral en redes sociales al mostrar que los pasillos del recinto quedaron llenos de basura y comida al finalizar la ceremonia.

El Dolby Theatre, con capacidad para 3 mil 300 personas, ha sido la sede de los Premios Oscar durante los últimos 25 años, pero las imágenes de la última edición son de pena ajena.

Imágenes de cómo quedó el Dolby Theatre tras los Oscar 2026 dan pena ajena

El pasado domingo 15 de marzo se realizó la ceremonia de los Oscar 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y una imagen se hizo viral, aunque no tiene relación con los ganadores.

Esta muestra la cantidad de basura que los asistentes dejaron en los pasillos del Dolby Theatre, según las fuentes, provenientes de los snacks de la ceremonia:

Bolsa de palomitas de maíz

Caja de gomitas dulces

Botella de agua

Así quedó el Dolby Theatre tras los Oscar 2026 (Redes sociales)

A través de redes sociales, personas dejaron diversas críticas sobre la basura generada tras los Oscar 2026, preguntando por qué la gente es tan sucia y cuestionando la educación de “los ricos”.

Cabe mencionar que usuarios en redes sociales sugirieron que la fotografía había sido creada con inteligencia artificial; sin embargo, se comprobó que esta fue tomada por Matt Neglia, periodista de cine.