Rodrigo Vásquez, originario de Oaxaca, es conocido públicamente por ser el novio de la creadora de contenido coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga.

Su relación se hizo pública alrededor de 2021, aunque ambos han mantenido su vida personal con discreción.

Se sabe que se conocieron a través de Tinder y posteriormente en una reunión social. El 1 de mayo se hizo público su compromiso matrimonial.

A diferencia de Chingu Amiga, Rodrigo no es figura pública, aunque en redes se ha mencionado que es profesional en biotecnología y que reside en Monterrey por estudios y trabajo.

Rodrigo Vásquez, novio de Chingu Amiga (IG: @chinguamiga)

¿Quién es Rodrigo Vásquez?

Rodrigo Vásquez es un mexicano originario de Oaxaca, conocido públicamente por ser el novio de la influencer Chingu Amiga (Sujin Kim).

Su relación se hizo pública alrededor de 2021, aunque ambos han mantenido su vida personal con bastante discreción. Se sabe que se conocieron a través de la aplicación Tinder y posteriormente en persona durante una reunión social.

A diferencia de su pareja, Rodrigo no es figura pública ni creador de contenido, por lo que la información sobre su vida es limitada.

¿Qué edad tiene Rodrigo Vásquez?

No hay información detallada sobre la fecha de nacimiento de Rodrigo Vasquez; sin embargo, se sabe que tiene alrededor de 34 años.

¿Rodrigo Vásquez tiene esposa?

Rodrigo Vásquez se comprometió con Chingu Amiga el 1 de mayo de 2026.

Rodrigo Vásquez, novio de Chingu Amiga (IG: @chinguamiga)

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Vásquez?

No se conoce su fecha de nacimiento exacta, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Rodrigo Vásquez tiene hijos?

No, Rodrigo Vásquez y Chingu Amiga no tienen hijos.

¿Qué estudió Rodrigo Vásquez?

De acuerdo con información, Rodrigo Vásquez es ingeniero en biotecnología.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Vásquez?

Se desconoce en qué trabaja Rodrigo Vásquez; sin embargo, en redes han contado que es profesional en el área de biotecnología y que se trasladó de Oaxaca a Monterrey por estudios y trabajo.