La noche más grande del cine en Hollywood está por llegar con la ceremonia del Oscar 2026.
Por lo que a los cinéfilos ya les tenemos todos los detalles de la fecha, horario y dónde ver en México la ceremonia número 98 al Oscar 2026; a continuación lo que debes saber:
- Fecha: Domingo 15 de marzo 2026
- Hora de alfombra roja: 4:00 de la tarde (hora de la CDMX)
- Hora de la ceremonia: 5:00 de la tarde en punto
- Dónde ver:
- Canal de YouTube @Oscars
- Canal Azteca 7
- HBO Max
- Canal TNT
¿Quiénes serán los conductores en la ceremonia Oscar 2026?
Para esta edición 98, el conductor principal de la ceremonia al premio Oscar 2026 será el comediante Conan O’Brien de 62 años por segundo año consecutivo.
Mientras los presentadores de secciones y entregas de los premios en la ceremonia al Oscar serán:
- Mikey Madison — 26 años
- Adrien Brody — 52 años
- Zoe Saldaña — 47 años
- Kieran Culkin — 43 años
- Nicole Kidman — 58 años
- Pedro Pascal — 50 años
- Channing Tatum — 45 años
- Ewan McGregor — 54 años
- Rose Byrne — 46 años
- Delroy Lindo — 73 años
- Wagner Moura — 49 años
- Sigourney Weaver — 76 años
- Bill Pullman — 72 años
- Lewis Pullman — 33 años
- Robert Downey Jr. — 60 años
- Anne Hathaway — 43 años
- Paul Mescal — 30 años
- Priyanka Chopra Jonas — 43 años
- Gwyneth Paltrow — 53 años
- Javier Bardem — 57 años
- Demi Moore — 63 años
- Kumail Nanjiani — 48 años
- Maya Rudolph — 53 años
- Chris Evans — 44 años
- Chase Infiniti — 25 años
Estos serán los premios en la ceremonia al Oscar 2026
Los premios Oscar 2026 tendrán 24 categoría que se entregarán en su ceremonia desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.; mismas que serán
- Mejor Película
- Mejor Dirección
- Mejor Actor
- Mejor Actriz
- Mejor Actor de Reparto
- Mejor Actriz de Reparto
- Mejor Guión Original
- Mejor Guión Adaptado
- Mejor Fotografía
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Montaje (Edición)
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Maquillaje y Peinado
- Mejor Sonido
- Mejores Efectos Visuales
- Mejor Casting
- Mejor Banda Sonora Original
- Mejor Canción Original
- Mejor Película Animada
- Mejor Cortometraje Animado
- Mejor Cortometraje de Acción Real
- Mejor Largometraje Documental
- Mejor Cortometraje Documental
- Mejor Película Internacional