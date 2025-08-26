Luego de los dichos transfobicos de Ninel Conde de 48 años de edad, demeritando a Wendy Guevara, la influencer Crystal Molly se metió en el pleito porque se siente afectada por lo dicho.

El que Wendy Guevara de 32 años de edad, dijera que no se siente ofendida porque Ninel Conde dice que “puros hombres” han ganado La Casa de los Famosos México, está desatando un conflicto en Crystal Molly al identificarse como trans.

Crystal Molly arremete contra Wendy Guevara por no afectarse por dichos de Ninel Conde

Que Ninel Conde haya dicho que “puros hombres” hayan ganado La Casa de los Famosos México y que lo vieran como comentario transfobico a Wendy Guevara, está dando mucho de qué hablar y hasta Crystal Molly se metió.

Crystal Molly, streamer. (@CrystalMollyTTV)

Y es que a pesar de que Wendy Guevara dijo que se notaba que Ninel Conde lo hizo por ardida, dejó claro que no se ofende con esa transfobia porque “yo nunca he dicho que soy mujer biológica”.

“¿Tú crees que eso me ofende a mí? A mi me vale pura verga (...) a mí también se me hizo que te oyes como ardida, como atacada”. Wendy Guevara, influencer.

Asimismo, aseguró que los comentarios de Ninel Conde pueden afectar a la población transgénero, argumentando que muchos son seguidores de ella y gracias a esto se mantiene vigente.

Sin embargo, la streamer Crystal Molly salió al ‘quite’ en redes sociales, argumentando que el que Wendy Guevara diga que no le ofende el rechazo de Ninel Conde a su género, le afecta directamente.

“Mal Ninel, pero también Wendy permite y dice que a ella le da igual que la traten como hombre. Lo único malo es que nos incluyen a todas las chicas trans en eso por culpa de estar dando ese mensaje en la tele”. Crystal Molly, streamer.

Crystal Molly reacciona a pelea de Wendy Guevara y Ninel Conde. (@CrystalMollyTTV)

Y es que lo recriminado por Crystal Molly refiere a que en más de una ocasión Wendy Guevara ha aceptado que le digan “hombre con chichis” u otras formas que otros consideran transfobicas.

Esto debido a que Wendy Guevara argumenta no tener problema en que se dirijan a ella con el género femenino u masculino, explicando que con ambos se siente agusto.

Sin embargo, Crystal Molly a pesar de que acepta las creencias de Wendy Guevara, asegura que el problema es el mensaje que da siendo una figura pública, ‘fomentando’ que en otras figuras transgénero se les exiga lo que la influencer está aceptando.

“Me están atacando de hombre y diciendo que me acepte como nací. Wendy [Guevara] puede decir y sentirse como quiera y eso a mi no me importa porque así es feliz. Lo que digo es que por ese mensaje piensan que todas debemos decir que nacimos hombres y eso somos”. Crystal Molly, streamer.

Crystal Molly reacciona a pelea de Wendy Guevara y Ninel Conde. (@CrystalMollyTTV)

Wendy Guevara tira pedrada a Ninel Conde y le recuerda que ya fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

La influencer Wendy Guevara decidió defenderse de Ninel Conde y aunque no fue como Crystal Molly habría esperado, le recordó a la cantante que fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

El que Ninel Conde esté tirándole a Wendy Guevara solo llevó a que la ganadora de La Casa de los Famosos México 2023 le diera una cachetada con guante blanco.

Wendy Guevara, influencer. (@soywendyguevaraoficial)

Y es que señaló que ella solo pelea con ganadores como Mario Bezares, Maripily o Ivonne Montero, no con personas que salieron del reality show porque el público las eliminó.

“Yo escojo mis batallas (...) o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron”. Wendy Guevara, influencer.

Además, Wendy Guevara señaló que se sienten destacadas por tener poco más de mil personas conectadas en sus en vivos, y ella no les dará cuadro.

“Yo alguien que me sume vistas, que me haga viral. No con alguien que piense que va a tirar el evento con mil doscientos conectados”. Wendy Guevara, influencer.