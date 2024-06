Homofobia en el Infonavit: Carlos Martínez, director del organismo de la vivienda en México, denunció que un grupo de trabajadores destruyeron una bandera del orgullo LGBT.

Esto luego de que la misma administración del Infonavit accedió a colocar el símbolo en su edificio con motivo del “Mes del Orgullo” de la comunidad LGBT.

“ Somos una institución incluyente y diversa ” se leyó en el comunicado del Infonavit que descalificó la destrucción de la bandera del orgullo LGBT y advirtió sentencias por la homofobia de sus empleados.

En redes sociales circulan imágenes del momento exacto en que trabajadores del sindicato del Infonavit, destruyeron una bandera del orgullo LGBT al declarar que “no los representa”.

Y, de acuerdo con Carlos Martínez, director de Infonavit, quien organizó tal acto de homofobia fue el líder sindical y colaboradores que aseguraron no reconocer el símbolo como parte de su identidad .

Por su parte, los trabajadores del Infonavit destruyeron la bandera del orgullo LGBT partiéndola en dos y recortándola para bajarla de las instalaciones, mientras abogaban por postura homofóbica.

Asimismo, amenazaron con ir en contra de la administración con tal de que ninguna muestra de inclusión y diversidad se muestre como representativa del Infonavit sin su consentimiento.

Lo cual quiere decir, según el líder sindical, que seguirán destruyendo banderas del orgullo LGBT si la comunidad se empeña en usarla al frente de su edificio.

Me parece que es indigno [...] que no me vengan con que es el día de esto, del otro, del más allá [...] ¿De qué se trata? Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no lo podemos permitir. Y cuantas veces lo quieran poner, lo vamos a quitar.

Sindicato Infonavit