Joshua Kimmich es reconocido mundialmente como una pieza fundamental tanto del Bayern Munich, como en la selección nacional de Alemania, donde ostenta el cargo de capitán.

Siendo considerado uno de los futbolistas más versátiles debido a su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones y su visión de juego.

¿Quién es Joshua Kimmich?

Joshua Walter Kimmich, mejor conocido como Joshua Kimmich, es un futbolista profesional alemán que juega principalmente como centrocampista defensivo o lateral derecho

A ganado numerosos títulos, incluyendo la UEFA Champions League y múltiples campeonatos de la Bundesliga

Joshua Kimmich (@Joshua.kimmich)

¿Qué edad tiene Joshua Kimmich?

Joshua Kimmich nació el 8 de febrero de 1995, actualmente tiene 31 años.

¿Quién es la esposa de Joshua Kimmich?

La esposa de Joshua Kimmich es Lina Meyer. La pareja mantuvo una relación de larga duración antes de contraer matrimonio en el año 2022.

¿Qué signo zodiacal es Joshua Kimmich?

Al haber nacido el 8 de febrero, el signo zodiacal de Joshua Kimmich es Acuario.

Joshua Kimmich (@Joshua.kimmich)

¿Cuántos hijos tiene Joshua Kimmich?

Joshua Kimmich y Lina Meyer tienen cuatro hijos. Su primer hijo nació en 2019, seguido de una hija en octubre de 2020, un tercer hijo en 2022 y el cuarto en el año 2024.

¿Qué estudió Joshua Kimmich?

Joshua Kimmich tiene terminados sus estudios de educación básica y bachillerato, posteriormente se formó en las academias juveniles del VfB Bösingen y el VfB Stuttgart.

¿En qué ha trabajado Joshua Kimmich?

Joshua Kimmich se ha desempeñado como futbolista profesional y pieza fundamental en equipos de Alemania.

Estos son los equipos donde ha jugado Joshua Kimmich:

RB Leipzig: Donde comenzó su carrera profesional en 2013, jugando en la tercera y segunda división alemana

Bayern de Múnich: Club al que se unió en 2015 y donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera

Fuera del fútbol, tuvo una aparición en la serie de crímenes alemana Tatort en marzo de 2023.

Además co fundó la iniciativa social “We Kick Corona” para ayudar a instituciones durante la pandemia.