Josimar José Évora Dias “Vozinha” ha sido nominado al Balón de Oro 2026 como mejor portero tras brillar en el pasado Mundial.

El guardameta de Cabo Verde buscará el galardón que dará la revista France Footballl y UEFA el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

Vozinha celebra su nominación al Balón de Oro 2026 como mejor portero

Vozinha, de 40 años de edad, festejó su nominación al Balón de Oro 2026 como mejor portero con un emotivo mensaje en redes.

El actual guardameta de Colo-Colo destacó que su candidatura no le pertenece solo a él sino su ciudad natal, a Cabo Verde y sus habitantes.

“Hay momentos que parecen inmensos... hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el camino ha valido la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es algo difícil de expresar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he vivido, los sacrificios, las dificultades y a todos los que recorrieron este camino conmigo. Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a São Vicente, a Cabo Verde y a todo un pueblo que nunca dejó de creer." Vozinha

Asimismo, Vonzinha aprovechó para agradecer a Dios, su familia, con compañeros de equipo en estos momento donde disfruta del éxito tras ser el portero revelación del Mundial 2026.

Vozinha, nominado al Balón de Oro 2026 como mejor portero (@vozinha1 / Instagram)

A los festejos por su nominación al Balón de Oro también se sumó el club Colo-Colo destacando lo conseguido por su portero.

Vozinha se ganó el cariño de los fans con sus actuaciones representando a la Selección de Cabo Verde contra grandes equipos, incluso fue elegido en el 11 ideal del campeonato de FIFA.

Para esta edición del Balón de Oro, Vozinha competirá en la categoría masculina contra los siguientes porteros: