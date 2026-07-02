Unai Simón Mendibil, nacido el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz, se ha consolidado como uno de los porteros más importantes del futbol actual.

Guardián del Athletic Club y de la Selección de España, ha sido pieza clave en títulos como la Eurocopa 2024 y la Nations League 2023.

Reconocido por su récord de imbatibilidad y por ser el primer portero del Athletic en ganar el Trofeo Zamora desde 1970, Simón también hizo historia en el Mundial 2026 al completar la fase de grupos sin recibir goles.

Al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, Simón se encontraba a 89 minutos de batir el récord absoluto de imbatibilidad en la historia de los Mundiales, que ostenta el italiano Walter Zenga.

Unai Simón, portero de España (@unai_simon2 / Instagram )

¿Quién es Unai Simón, portero de España?

Unai Simón Mendibil nació el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz, es un futbolista profesional español que se desempeña como portero en el Athletic Club de la Primera División de España y en la selección Española.

Es ampliamente reconocido por ser el guardián de la portería española en los éxitos recientes del combinado nacional, habiéndose consolidado como uno de los porteros más importantes del fútbol actual.

Proviene de una familia vinculada a las fuerzas de seguridad: su padre es miembro de la Guardia Civil.

A diferencia de la mayoría de los futbolistas de élite, Unai Simón no utiliza redes sociales, prefiriendo mantener su vida privada alejada del foco mediático.

Le apasiona el golf, que utiliza como vía de escape para desconectar de la presión del futbol.

¿Cuántos años tiene Unai Simón, portero de España?

Unai Simón tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Unai Simón, portero de España?

No se conoce públicamente que Unai Simón tenga esposa, ya que el portero mantiene un hermetismo absoluto sobre su vida sentimental.

Unai Simón ha mencionado en entrevistas puntuales que tiene novia desde hace varios años, refiriéndose a ella como “mi pareja”, pero jamás ha revelado su nombre ni ha aparecido públicamente con ella en eventos mediático.

¿Qué signo zodiacal es Unai Simón, portero de España?

Unai Simón es del signo zodiacal Géminis.

Unai Simón, portero de España (@unai_simon2 / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Unai Simón, portero de España?

No hay información pública que confirme que Unai Simón tenga hijos.

¿Qué estudió Unai Simón, portero de España?

Unai Simón estudió Fisioterapia inicialmente y, tras dejarlo, retomó sus estudios universitarios enfocándose en Administración y Dirección de Empresas (ADE).

El portero se ha formado académicamente para asegurarse un plan de futuro alternativo una vez que concluya su carrera deportiva.

¿En qué ha trabajado Unai Simón, portero de España?

Unai Simón se unió a las categorías inferiores del Athletic Club en 2011, procedente del CD Aurrera de Vitoria. Pasó por el Basconia y el Bilbao Athletic antes de dar el salto al primer equipo.

Su debut en La Liga se produjo el 20 de agosto de 2018 en una victoria contra el CD Leganés, tras ser repescado de una cesión en el Elche debido a la salida de Kepa Arrizabalaga y una lesión de Iago Herrerín.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el equipo Athletic Club, con el que tiene contrato hasta 2029.

En la temporada 2023-2024, hizo historia al convertirse en el primer portero del Athletic en ganar el Trofeo Zamora (al portero menos goleado de la liga) desde José Ángel Iribar en 1970.

Con el club ha conquistado la Copa del Rey (2024) y la Supercopa de España (2021).

Unai Simón es el portero titular indiscutible de la selección española bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Fue pieza fundamental en la consecución de la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2023. También posee una medalla de plata olímpica (Tokio 2020) y títulos europeos en categorías Sub-19 y Sub-21.

Posee el récord de ser el portero español con más penaltis detenidos en tandas de desempate con la selección (7 en total).

Unai Simón se sitúa como el segundo portero con más tandas de penaltis ganadas con la selección nacional de España (3), solo por detrás de las cuatro logradas por Iker Casillas.

Se convirtió en el primer portero en la historia de España en completar una fase de grupos de un Mundial sin encajar goles (logrado en 2026 tras los enfrentamientos contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay).

Es el primer guardameta que enlaza dos fases de grupos consecutivas en grandes torneos (Eurocopa 2024 y Mundial 2026) con la portería imbatida.

Gracias a sus tres porterías a cero en 2026, España logró un registro defensivo en fase de grupos que nunca había alcanzado en una Copa del Mundo, superando incluso lo hecho en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Es el primer futbolista en la historia del Athletic Club en jugar cuatro grandes torneos de selecciones: Eurocopa 2020, Mundial 2022, Eurocopa 2024 y Mundial 2026.

Al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, Simón se encontraba a solo 50 minutos de superar el récord de imbatibilidad de Iker Casillas con la selección.

Y a 89 minutos de batir el récord absoluto de imbatibilidad en la historia de los Mundiales, que ostenta el italiano Walter Zenga.