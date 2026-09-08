Este martes 8 de septiembre, la Hormiga González fue ovacionado tras brillar con el Olympiacos.

El delantero mexicano saltó como titular y comandó la victoria de su equipo que jugó contra el Volos en segunda fecha de la Copa de Grecia.

Así ovacionaron a la Hormiga González tras brillar con Olympiacos

Armando Hormiga González fue ovacionado por los fanáticos del Olympiacos tras salir de cambio al minuto 70.

Los seguidores del club griego donde milita Hormiga González se pararon para aplaudir su gran actuación que lo llevaron a ser el jugador más valioso.

Tras recibir los elogios, el delantero regresó el reconocimiento aplaudiendo también a su propia afición mientras se encaminaba hacia los banquillos.

Ovacionan a la Hormiga González tras brillar con Olympiacos (Captura de video)

El jugador logró marcar su primer doblete en el futbol europeo y dar una asistencia en el partido que terminó 3-2 en favor del Olympiacos.

Al minuto 41 del partido la Hormiga marcaría tras un tiro de esquina donde el portero rival dio un rebote.

Posteriormente para el 51 anotaría otro gol lanzándose de “palomita” luego de recibir un centro desde la banda.

La gran jornada del ex delantero de Chivas llegaría con una asistencia al 70 de juego.

Con ello, la Hormiga González suma tres goles y dos asistencias oficiales con el Olympiacos, todos ellos marcados en la Copa de Grecia.

El próximo partido del Olympiacos es el próximo sábado 12 de septiembre dentro de la Superliga de Grecia y se espera que el delantero mantenga su racha goleadora.