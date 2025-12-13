La esperada visita de Lionel Messi a la India terminó de manera caótica en el Salt Lake Stadium, donde el evento previsto como una celebración histórica se tornó en descontrol.

La mala organización del “GOAT Tour” provocó confusión entre los asistentes y Lionel Messi tuvo que retirarse antes de lo previsto.

La retirada prematura de Messi generó indignación y desorden entre los fanáticos que habían pagado altas cantidades para ver al astro argentino.

Visita de Lionel Messi en la India termina en desastre

En su visita a la India, Lionel Messi ingresó al Salt Lake Stadium acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, recorrió unos metros y respondió a los cánticos de “Messi, Messi”.

Desde algunos sectores del estadio, los fanáticos de Lionel Messi apenas lograban distinguirlo, situación que generó malestar entre los asistentes.

La aparición del astro argentino terminó antes de que completara la vuelta olímpica. Esto desató invasiones al campo, lanzamiento de restos de bancas y momentos de tensión que obligaron a reforzar el operativo.

“Solo líderes y actores rodeaban a Messi. ¿Para qué nos llamaron entonces?”, expresó un fanático a la agencia ANI. Otro agregó: “Pagamos 12.000 rupias (aproximadamente 2,600 pesos mexicanos) por la entrada y ni siquiera pudimos verle la cara”.

Organizador de la visita de Messi a la India termina arrestado

La policía de la India arrestó al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta tras los disturbios en el Salt Lake Stadium, donde la frustración de los aficionados derivó en el lanzamiento de objetos al campo.

Rajeev Kumar, director general de Policía de Bengala Occidental, explicó que el estallido se debió a falsas expectativas sobre la participación de Messi: “Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”.

Kumar agregó que el organizador ahora debe garantizar la devolución de los boletos y confirmó que la situación ya está bajo control.