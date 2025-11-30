Lionel Messi no es un jugador que se meta en broncas, pero cuando lo hace, sus ‘amigos’ siempre están ahí, y hasta parecen sus guaruras. Ahora intentaron intimidar a Maxi Moralez en la Final de Conferencia de la MLS.

Hay un nombre en particular que siempre está en defensa de Lionel Messi, se llama Rodrigo de Paul y cualquier cosa que le hagan a su amigo, salta de manera agresiva.

Además, veamos lo que pasó en la Final de Conferencia de la MLS, pues el equipo del argentino está a un partido de ser campeón de la Liga. El único título que le falta en Estados Unidos.

Una más de Messi y sus amigos; ahora trataron de intimidar a Maxi Morález en la MLS

Inter Miami jugó ante NYFC en la Final de Conferencia, el equipo de Lionel Messi se encontraba ganando desde temprano en el partido, pero en un momento se vivió un altercado.

Los futbolistas involucrados en esta pelea era Lionel Messi y Maxi Moralez, ambos argentinos, por lo que los insultos fueron en español y todo se entendió a la perfección. Inmediatamente, apareció De Paul para defender a su compañero.

Por suerte, solo quedó en palabras y nada más. Curiosamente, esta no es la primera vez que se enfrentan en la cancha, Messi y Moralez. La anterior ocasión todo fue amistoso, hasta intercambiaron camisetas.

🤬 EL CRUCE ENTRE MESSI Y MAXI MORÁLEZ.pic.twitter.com/ylAUD8ZbJ5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025

Inter Miami hace historia y clasifica a la Final de la MLS

Dejando a un lado el altercado de Lionel Messi con Maxi Moralez, Inter Miami hace historia al clasificarse a la primera Final de la MLS en su historia.

Y es que Inter Miami venció a New York FC en la Final de Conferencia del Este y está a un paso de ser campeones. Sí, la MLS tiene un formato similar beisbol, futbol americano o en la NBA.

Messi está intratable, pues no para de asistir o anotar, y parece que llevará a su equipo su primer título de Liga. Una verdadera hazaña si consideramos que apenas tiene 7 años de vida.

Desde que llegó el argentino a Miami, ya fue campeón de la Leagues Cup y de la Supporters’ Shield.