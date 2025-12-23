Momentos de preocupación se viven en el entorno de Lionel Messi, pues su hermana sufrió un grave accidente que resultó en fracturas en las vértebras, el talón y la muñeca.

María Sol, hermana menor de Lionel Messi, estaba a semanas de celebrar su boda, sin embargo, este accidente ha frenado todos los planes de la familia.

Ahora, María Sol ha regresado a Rosario, Argentina, para empezar con su rehabilitación tras el duro incidente.

Hermana de Messi tuvo grave accidente; perdió el control de su auto

Un accidente vial ocurrido en Miami encendió las alarmas en el entorno de la familia Messi.

María Sol, hermana menor de Lionel Messi, perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación mientras conducía, lo que provocó que terminara impactándose contra una pared.

Celia Cuccittini, madre del astro argentino y de la joven que estaba próxima a contraer matrimonio, fue quien confirmó lo sucedido.

Pese a la gravedad del choque, la familia recibió una buena noticia al saber que María Sol se encuentra fuera de peligro y bajo supervisión médica.

El proceso de recuperación será prolongado pues sufrió fracturas en dos vértebras, además de lesiones en el talón y la muñeca, así como algunas quemaduras.

Hermana de Messi tuvo grave accidente (Captura de pantalla)

Hermana de Messi pospone su boda tras grave accidente

Los planes personales de la familia Messi quedaron en pausa tras el accidente que sufrió María Sol en Miami.

La joven continúa enfocada en su recuperación luego de las fracturas y quemaduras que le dejó el choque, situación que hizo inviable mantener la boda prevista para las próximas semanas.

Ante este escenario, la boda programada para el 3 de enero en Rosario fue suspendida sin una nueva fecha definida.

El enlace con Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de diez años y actual entrenador de la Sub-19 del Inter Miami, quedó condicionado al avance médico y a los tiempos de rehabilitación.