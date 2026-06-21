Fernando Gago, entrenador que dirigió en México a Chivas y Necaxa, sufrió un infarto agudo al miocardio en la madrugada del viernes 19 de junio, y previo a padecer esa situación, mostró algunos síntomas en una conferencia de prensa.

Tras el partido en el que su equipo, la Universidad de Chile venció a O’Higgins, Gago comenzó a manifestar un fuerte dolor en el pecho y síntomas de incomodidad.

Era evidente su molestia física en la conferencia de prensa posterior al encuentro, por lo que tiempo después Fernando Gago fue trasladado de urgencia a la Clínica Alemana en Santiago de Chile.

Fernando Gago está fuera de peligro tras sufrir infarto (Carlos Lopez / Carlos Lopez)

¿Qué le diagnosticaron a Fernando Gago?

En el hospital, Fernando Gago fue diagnosticado de una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial intermedio clave para la irrigación del corazón.

Ante ese panorama y debido a la gravedad del cuadro médico, se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, logrando restablecer su flujo sanguíneo.

Comunicado sobre el estado de salud de Fernando Gago (@udechile)

Evolución de la salud de Fernando Gago

El último parte médico oficial de la Clínica Alemana indica que Fernando Gago se encuentra estable, fuera de peligro y con buen ánimo.

El entrenador comenzará su proceso de rehabilitación cardíaca en el centro médico, lo que implica retomar la actividad física de manera progresiva.

Gago no podrá dirigir los entrenamientos ni el próximo partido de Universidad de Chile en el torneo de Copa frente a Santiago Wanderers.