Una tragedia en la India se reportó esta semana, luego de que un tren de pasajeros arrollara y matara a siete elefantes.

De acuerdo con los reportes, el tren, con 650 pasajeros a bordo, se dirigía a la ciudad de Nueva Delhi cuando impactó contra una manada de al menos 100 elefantes que cruzaban las vías.

Pese a los esfuerzos del conductor por detener el tren, la velocidad y el peso del los vagones hizo imposible esta situación, por lo que siete elefantes murieron a consecuencia del impacto.

Tragedia en la India: Siete elefantes murieron arrollados por un tren; cinco vagones descarrilaron

Autoridades de India confirmaron que un total de siete elefantes murieron, así como una cría gravemente herida, fue el resultado de un grave accidente que involucró a un tren.

La información señala que una manada de 100 elefantes se encontraba cruzando las vías ubicadas en el estado de Assam, cuando de pronto fueron sorprendidas por el paso del tren.

El conductor, al divisar a los animales, activó los frenos de seguridad, sin embargo, el paso de los vagones, sumado a la velocidad que llevaba, hizo que no lograr frenar a tiempo e impactó de lleno contra los elefantes.

Además de los animales muertos, autoridades reportaron que cinco vagones se descarrilaron, así como la locomotora que guiaba a este tren.

El resultado derivó en heridas menores para el conductor y otros pasajeros, por lo que se requirió la presencia de los servicios de emergencia.

Esto para poder mover a los pesados animales con grúas, además de dar atención a los pasajeros y el conductor que presentaban golpes por el accidente.