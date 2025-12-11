El Estadio Azteca está próximo a reinaugurarse y en cuestión de semanas, podría recibir tanto a Cristiano Ronaldo como a Lionel Messi, lo que sin lugar a dudas generaría que los ojos del mundo futbolístico volteen hacia el Coloso de Santa Úrsula incluso antes de la inauguración del Mundial 2026 el próximo mes de junio.

De entrada, Cristiano Ronaldo se presentará junto con la Selección de Portugal para enfrentara México en marzo para la reapertura del Estadio Azteca en un juego confirmado para el que incluso, ya se han vendido algunos boletos; sin embargo, otra estrella del futbol Mundial como Messi podría visitar el inmueble próximamente tres veces mundialista en un juego oficial.

Esto no es un hecho consumado, pero sí una posibilidad latente que dependerá en gran medida de lo que haga América en la Concachampions 2026 y que Inter Miami también cumpla con los deberes. Después de eso, que exista una autorización para que un posible duelo entre ambos equipos se juegue en el Estadio Azteca.

¿Qué tiene que pasar para que Messi juegue en el Estadio Azteca?

Lo primero que tiene que pasar para que Messi juegue en el Estadio Azteca es que, tanto América como Inter Miami, lleguen a la ronda de Cuartos de Final de la Concachampions 2026 toda vez que esto confirmaría una eliminatoria que los ponga frente a frente.

Primero, América deberá pasar sobre Olimpia de Honduras y luego, en Octavos de Final, imponerse al ganador de la eliminatoria entre Philadelphia Union y Defense Force FC. De pasar esas dos rondas, se instalaría en Cuartos de Final donde posiblemente se encontraría con el equipo de Messi y se abriría el chance de que jueguen en el Estadio Azteca.

Por parte de Inter Miami, arrancará la Concacaf Champions Cup en Octavos de Final y ya espera rival, el cual saldrá del choque de Nashville contra Atlético Ottawa. De resultar vencedor en su serie, pasaría a Cuartos de Final, donde podría encontrarse con las Águilas.

¿América podría jugar contra Messi en el Estadio Azteca?

Es importante mencionar que América habilitará el Estadio Ciudad de los Deportes para sus juegos como local en la Concachampions; sin embargo, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que, en caso de enfrentar a Messi, ese juego pueda moverse en el Estadio Azteca.

Para ello, América tendría que buscar una autorización especial de Concacaf y posiblemente de FIFA en el entendido de que una vez listas las obras en el Estadio Azteca, el inmueble sería entregado al máximo organismo del futbol con miras a la Copa del Mundo.

De tal forma, esos son los factores que se tienen que dar para que Messi se presente en el Coloso de Santa Úrsula semanas después de Cristiano Ronaldo. Depende de América, Inter Miami y una autorización para que pueda ser una realidad.