Lionel Messi mostró una cara diferente a la que estamos acostumbrados a ver de él al aparecer en el America Business Forum que se llevó a cabo en Miami. Ahí, el astro argentino tuvo su turno para hablar de diferentes temas y en uno de ellos, comparó las sensaciones vividas en el nacimiento de sus hijos y cuando ganó la Copa del Mundo.

Y es que para Messi, fue inexplicable lo que sintió en ambas experiencias y aunque guardó distancias entre el nacimiento de sus hijos y ganar la Copa del Mundo, consideró que en ambos casos, las palabras son insuficientes para expresar las sensaciones vividas.

“Salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que es difícil de explicar, es tan especial y tan grande que todo lo que diga queda corto”, compartió.

La faceta de Messi como padre

Si bien, Messi sigue en activo, hoy en día vive una etapa de su carrera alejada del más alto rendimiento en el mundo del futbol, el cual vivió en Barcelona y PSG. Ahora, tiene la posibilidad de disfrutar más la faceta de padre, misma que expuso.

“Viviendo otra experiencia, viviéndolo como padre. Tengo la suerte de poderlos acompañar a sus partidos. Intento acompañarlos, disfrutarlo, ellos son apasionados del fútbol, están todo el día jugando. Poder transmitirles eso a mis hijos es algo muy lindo. No hace falta jugar en un club, que sean felices”, dijo Messi, quien agregó que anteriormente no tenía la posibilidad de disfrutar esos instantes por cumplir con los compromisos del futbol.

“El tener tiempo de poder disfrutar de ellos, de mi mujer, de mi familia. Disfruto muchísimo. Intento acompañarlos en el fútbol y todo lo que haga falta. Me he perdido cumpleaños, algún tipo de fiesta y hoy por hoy disfruto mucho esos momentos que antes no tenía por partidos”, apuntó.

🚨 Leo Messi: "When I won the World Cup, I had the same feeling as when my children were born.



"It’s a feeling that’s hard to explain, so special and so immense that whatever I say about it will always fall short.” @abf_forum pic.twitter.com/Q4faW0Zk2W — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 5, 2025

Messi ya se prepara para la vida después del futbol

Hoy en día, Messi tiene proyectos lejos de las canchas que tienen que ver con el mundo empresarial. Productos como la bebida “Mas Messi, el Club de la Milanesa y otros emprendimientos dejan entrever que Leo empieza a prepararse para la vida después del futbol.

“La tranquilidad de haberlo conseguido todo a nivel profesional y deportivo me cambió todo. La verdad que tuve una carrera deportiva muy larga, sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza y que se ocupaba de todo eso. Pero también es verdad que en el último tiempo me interesaba lo que se hacía, lo que se puede hacer. También el fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente... En algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede hacer, pero el tema empresarial es algo que me gusta, que me gustaría seguir aprendiendo. La verdad no sé nada, estoy arrancando en esto”, sentenció Messi.

Lionel Messi apunta a jugar que será su último Mundial, certamen donde buscará contribuir a que Argentina consiga la gesta de consagrarse bicampeón mundial tras el éxito alcanzado en Qatar 2022.