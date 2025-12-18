Lionel Messi es una de las figuras más importantes en el mundo del futbol y a pesar de ser un jugador veterano, sigue mostrándose como un futbolista altamente competitivo toda vez que fue pilar para que Inter Miami ganara la MLS. Ahora, seguramente buscará ganar la Concachampions, donde es altamente probable que se cruce con rivales de la Liga MX.

Precisamente sobre los clubes mexicanos, un compañero de Lionel Messi en Miami hizo una reveladora confesión con respecto al 10 argentino. Se trata de William Yarbrough, exportero de León quien reveló que a La Pulga le gusta la Liga MX, sabe de los equipos nacionales y de paso, negó un pique con México.

“Llegamos a platicar, de que a él le gusta mucho la Liga de México. Sabe todo. Literal, sabe de todos los clubes, jugadores, partidos. O sea, él es amante del futbol y no tiene él ningún tipo de pique con México. Nada, nada que ver. Te digo, si lo provocas, se va a defender”, dijo Yarbrough sobre Messi en entrevista con Mediotiempo.

El carácter competitivo de Lionel Messi

En su experiencia como compañero de Lionel Messi, William Yarbrough pudo notar el carácter competitivo que tiene no solamente para el futbol sino para cualquier actividad en la que participa, pero descartó que guarde rencores o sentimientos negativos.

“Él es competitivo y defiende lo suyo a muerte. Sea lo que sea. Existe jugando dominó, jugando lo que sea. Él es competitivo. Entonces, no es la persona que si le dicen algo se queda callado y se defiende, pero no guarda él ningún tipo de rencor ni mucho menos. Es un tipo que en el momento, si se calientan las cosas, él va a responder, pero después queda ahí. O sea, no tiene ningún problema”, expresó el arquero sobre el carácter de Lionel Messi, de quien también destacó el tipo de ejemplo que pone en el terreno de juego.

“Cuando lo tienes a él tú veías, Messi en el minuto 91 corriendo de un lado del campo hasta el otro, robando la pelota. Cuando tienes ese tipo de ejemplo en el campo, los demás siguen. Los demás lo siguen, ese es el liderazgo que tiene ese personaje. Y bueno, afortunadamente salió a nuestro favor todo”, dijo.

Yarbrough🇲🇽🗣️: Llegamos a platicar, de q a Leo le gusta mucho la Liga de México. Sabe todo, literal, sabe de todos los clubes, jugadores, partidos. Él es amante del futbol y él no tiene ningún tipo de pique con México. Nada, nada que ver. Te digo, si lo provocas, se va a defender pic.twitter.com/zahYcSJubJ — KING MESSI 10 (@messi10_rey) December 17, 2025

América, el equipo de la Liga MX al que puede enfrentar Messi

Cabe mencionar que América es un equipo al que Messi podría enfrentar en un corto plazo, siempre y cuando los dos equipos logren instalarse en los cuartos de final de la Concachampions.

América deberá pasar primero por Olimpia de Honduras y luego, sobre el ganador de Philadelphia Union y Defence Force; en tanto, el Inter Miami de Messi arrancará el torneo desde octavos de final y espera al ganador de Nashville frente a Atlético Ottawa.

Si los dos clubes cumplen con sus respectivas misiones, tendrían un mano a mano para el mes de abril en el que, dicho sea de paso, Messi visitaría la Ciudad de México a un par de meses del Mundial 2026 y semanas después de la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca.