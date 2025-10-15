Cada día que pasa, Lionel Messi sigue demostrando porqué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y ahora ha alcanzado el récord de más asistencias de la historia.

A sus 38 años de edad, Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más asistencias de la historia en la visita de la Selección de Argentina a Puerto Rico.

Tras sus actuaciones, todo apunta a que el astro argentino estará presente en el Mundial 2026 en la busca del bicampeonato con la Albiceleste.

Lionel Messi, el futbolista con más asistencias de la historia

Durante la Fecha FIFA, la Selección de Argentina tuvo un partido amistoso con Puerto Rico en el que Lionel Messi volvió a ser la figura y consiguió un importante récord en su carrera.

Argentina terminó imponiéndose a Puerto Rico con un abultado 0-6, en el que Lionel Messi aportó dos asistencias que lo hicieron llegar a las 60 asistencias con la Albiceleste.

Con esto, el astro argentino se convierte en el futbolista con más asistencias de la historia a nivel de selecciones nacionales y suma un nuevo récord a su ya histórica carrera en el futbol profesional.

A menos de 8 meses del Mundial 2026, Messi parece que estará dentro de la convocatoria de Lionel Scaloni y podría jugar su sexta Copa del Mundo, un logro que podría compartir con Cristiano Ronaldo y, el portero mexicano, Memo Ochoa.

The assist that made Leo Messi reaches 60 assists with Argentina, most in international competitions 🔥 💫



Messi’s also 2 assists away from 400 career assists.



pic.twitter.com/hJnaHDboIb — CFC footy⚽️ (@Thebanterboot) October 15, 2025

¿Quiénes son los futbolistas con más asistencias de la historia?

Con sus dos asistencias en el último partido de la Fecha FIFA, Lionel Messi alcanzó la cifra de 60, lo que le permitió superar a Neymar Jr. y Landon Donovan.

Ambos futbolistas tienen un total de 58 vistiendo la playera de Brasil y Estados Unidos, respectivamente. Ahora, Lionel Messi ha subido al top de los futbolistas con más asistencias.

Con varios partidos por delante, seguramente el argentino podría ampliar la diferencia, ya que actualmente Neymar no es convocado con su selección y Lando Donovan ya se retiró.

Futbolistas con más asistencias en selecciones nacionales:

Lionel Messi | 60 asistencias Neymar Jr. | 58 asistencias Landon Donovan | 58 asistencias Sándor Kocsis | 51 asistencias Ferenc Puskás | 50 asistencias



