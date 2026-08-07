Claudia Sheinbaum reconoció la victoria de México en el arbitraje internacional contra TV Azteca encabezado por la Secretaría de Economía.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo jurídico en Tribunales Internacionales de la Secretaría de Economía y aseguró que “es muy bueno” y ha obtenido resultados favorables para México.

En el caso iniciado por Cyrus Capital Partners, L.P. y otros acreedores de TV Azteca, el Tribunal Arbitral resolvió el pasado 30 de julio en favor de México de forma unánime.

Sheinbaum celebra deslinde del Estado mexicano de juicio contra TV Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el equipo jurídico de la Secretaría de Economía lograra el deslinde del Estado mexicano en el conflicto de TV Azteca por un adeudo de más de 219 millones de dólares.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el tribunal internacional resolvió que México “no tiene nada que ver” en el caso.

“Había un juicio en dónde querían que el Estado mexicano estuviera involucrado en este tema y dijeron ‘no, el Estado mexicano no tiene nada que ver’ en pocas palabras” Claudia Sheinbaum

Entonces esta persona sigue teniendo un juicio allá pero nosotros no tenemos nada que ver en eso”.

Asimismo, resaltó que el juicio que lleva la empresa de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos se mantiene; sin embargo, ya se ha deslindado a México del caso.

Secretaría de Economía libra a México de conflicto con acreedores de TV Azteca

La Secretaría de Economía compartió que “representó con éxito” a México en un tribunal internacional de arbitraje donde libró al Estado del conflicto con acreedores de RV Azteca.

Esto por el juicio iniciado por:

Cyrus Capital Partners L.P.

Contrarian Capital Management, L.L.C

Esto por el reclamo de más de 219 millones de dólares al amparo del otrora TLCAN ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).