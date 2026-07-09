El proceso del concurso mercantil de TV Azteca reveló la dimensión de la situación financiera que enfrenta la empresa, pues, de los 600 acreedores que tiene, el 48% llevan más de 30 días sin recibir algún pago.

De acuerdo con la información, el incumplimiento de pagos fue uno de los principales elementos que tomó en cuenta el juzgado especializado para aprobar la declaratoria de concurso mercantil de TV Azteca.

Inicia concurso mercantil de TV Azteca; la empresa le debería pagos al 48% de sus acreedores

De acuerdo con la resolución judicial, TV Azteca tiene cerca de 600 acreedores, de los cuales, 228 — equivalentes al 48% —, llevaban al menos un mes sin recibir el pago de sus facturas.

Empleados de TV Azteca podrían ser afectados tras concurso mercantil (Eduardo Díaz)

La resolución muestra que el 64.73% de los pasivos de TV Azteca están vencidos, mientras que los activos disponibles representaban únicamente 7.07%, esto evidenció la incapacidad de la televisora de cubrir sus compromisos financieros.

Por lo anterior, un juzgado especializado dio luz verde para iniciar con el concurso mercantil, en el que TV Azteca negociará con sus acreedores para lograr un convenio que les ayude a reestructurar sus deudas.

Con la declaratoria de concurso mercantil inició un periodo de conciliación de 185 días naturales, en los que se suspenderán los pagos de las deudas y se intentará llegar a un acuerdo para evitar la quiebra.

El concurso mercantil contempla acreedores tanto nacionales como extranjeros, entre ellos los involucrados en un litigio que TV Azteca mantiene en Estados Unidos por un financiamiento contratado en 2017.

TV Azteca ha señalado que el concurso mercantil forma parte de una estrategia para reorganizar sus finanzas y fortalecer su estructura financiera de largo plazo, aunque no se ha revelado el monto total de la deuda.